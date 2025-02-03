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93 Yaşındaki Kadını Dolandıran Şüpheli Tutuklandı

93 Yaşındaki Kadını Dolandıran Şüpheli Tutuklandı
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Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak 93 yaşındaki A.Ö.'nün bileziklerini dolandıran M.M. tutuklandı. Mağdur kadının şikayeti üzerine başlatılan soruşturma sonucunda şüpheli, İzmir'de yakalandı.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kendisini polis olarak tanıtarak 93 yaşındaki kadının bileziklerini dolandıran şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Geyre Mahallesinde yaşayan A.Ö'nün telefonda kendisini polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığı ihbarı üzerine ekipler çalışma başlattı.

Şüphelinin kendisine "adının suça karıştığını" söylediğini belirten mağdur kadın, korktuğu için 4 bileziğini verdiğini anlattı.

Mahalledeki güvenlik kameralarını inceleyen jandarma ekipleri, belirlenen eşkal üzerinden zanlının kimlik bilgisine ulaştı.

İzmir'in Bornova ilçesinde yakalanan M.M, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kaynak: AA / Ferdi Uzun - Güncel
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