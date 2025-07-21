93 Suçtan Aranan Hükümlü Adana'da Yakalandı
Adana'da, 93 ayrı suçtan aranan ve hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ali A. yakalandı. Ekipler, şüpheli hareketleri nedeniyle durdurduğu kişinin daha sonra arandığını ve cezaevine gönderildiğini belirledi.
Adana'da 93 ayrı suçtan aranan ve hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79155 Sokak'ta hareketlerinden şüphelendikleri kişiyi durdurdu.
Genel Bilgi Toplama (GBT) yöntemiyle kontrolü yapılan kişinin, 93 ayrı suçtan aranan Ali A. (30) olduğu belirlendi.
Hakkında 13 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel