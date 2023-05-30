92 Yaşındaki Renan Taşçıoğlu İkinci Tur Oylamayı da İhmal Etmedi

Bastonuyla ama kararlı adımlarıyla dikkat çeken Renan Taşçıoğlu ikinci tur oylamayı da ihmal etmedi. Yurtdışı seçmenlerin katılım oranının yüksekliğine dikkat çeken Taşçıoğlu 'Ortamda mutlu bir heyecan var, öyle hissediyorum' dedi