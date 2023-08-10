92 Yaşındaki Kore Gazisi Son Yolculuğuna Uğurlandı

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akyeniköy Mahallesi'nde yaşayan 92 yaşındaki Kore Gazisi Denizhan Baltutan, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Baltutan'ın cenaze namazına birçok yetkili ve vatandaş katıldı.

Aydın'ın Didim ilçesine bağlı Akyeniköy Mahallesi'nde yaşayan ve son dönemini huzurevlerinde geçiren 92 yaşındaki Kore Gazisi Denizhan Baltutan son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı.

Didim'e bağlı Akyeniköy Mahallesi'nde ikamet eden ve son yıllarda huzur evlerinde kalan Kora Gazisi Denizhan Baltutan yaşamını yitirdi. 3 çocuk babası Baltutan'ın Sultanhisar'da bulunan yaşlı bakım merkezinde kaldığı ve 2 gün önce beyninde pıhtı atması sebebiyle Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Nazilli'de yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Baltutan yaşamını kaybetti. 92 yaşındaki Kore Gazisi Denizhan Baltutan son yolculuğuna askeri törenle uğurlandı. Akyeniköy Camisinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazına Didim Kaymakamı Can Kazım Kuruca, Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı M. Gani Solak, Didim'deki muharip gaziler derneği üyeler, AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, MHP Didim İlçe Başkanı Mustafa Sağdıç ile Baltutan ailesi ve mahalle sakinleri katıldı.

Cenaze namazının ardından Baltutan'ın naaşı, defin için Bodrum Gündoğan mezarlığına gönderildi. - AYDIN