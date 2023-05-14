92 YAŞINDAKİ KADIN SANDIK BAŞINA SEDYEYLE GELDİ

İZMİT'te yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Keriman Met (92) sedye ile geldiği okulda oyunu kullandı.

İzmit'te oy kullanmak isteyenler sabah saatlerinden itibaren, oy verecekleri okullara akın etti. Bazı okulların önünde yoğunluk oluşurken, evrakları kontrol edilen seçmenler, oy pusularına 'evet' mührü basarak şeffaf sandıklarda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Serdar Mahallesi Mutlu Sokak'ta oturan ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıkları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken Keriman Met, oy vereceği okul olan Türkan Dereli İlokulu'na hasta nakil ambulansıyla geldi. Sağlık görevlileri tarafından sedye ile oy vereceği sandığa götürülen Keriman Met'e, okuldaki diğer seçmenler 'Helal olsun teyzem' diyerek destekte bulundu. Met daha sonra görevlilerin yardımıyla oyunu kullandı.

Kullandığı oyun vatana, millete hayırlı olmasını dileyen Keriman Met, kızı Ümran Met ile beraber ambulansla evine bırakıldı. (DHA)