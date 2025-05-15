92 Yaşındaki İsmet Mercimek Ormanda Kayboldu, Jandarma ve AFAD Tarafından Bulundu

BOLU'nun Mengen ilçesinde kaybolan İsmet Mercimek (92), jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmayla ormanda bulundu. Bir jandarma personeli, üşüyen Mercimek'e kendi yelek ve beresini verdi.Olay, gece saatlerinde Mengen ilçesinin Yörükler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde oturduğu TOKİ konutlarındaki evinden çıkan İsmet Mercimek geri dönmedi. Bunun üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Mercimek, gece saatlerinde ormanda bulundu. Bir jandarma personeli, üşüyen Mercimek'e yeleğini ve beresini verdi. İsmet Mercimek, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mercimek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER: Mutlu YUCA/MENGEN(Bolu),