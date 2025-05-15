92 Yaşındaki İsmet Mercimek Ormanda Kayboldu, Jandarma ve AFAD Tarafından Bulundu

92 Yaşındaki İsmet Mercimek Ormanda Kayboldu, Jandarma ve AFAD Tarafından Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen ilçesinde kaybolan 92 yaşındaki İsmet Mercimek, jandarma ve AFAD ekiplerinin çalışmasıyla ormanda bulundu. Sağlık durumu iyi olduğu öğrenilen Mercimek, hastanede tedavi altına alındı.

BOLU'nun Mengen ilçesinde kaybolan İsmet Mercimek (92), jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı çalışmayla ormanda bulundu. Bir jandarma personeli, üşüyen Mercimek'e kendi yelek ve beresini verdi.Olay, gece saatlerinde Mengen ilçesinin Yörükler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah saatlerinde oturduğu TOKİ konutlarındaki evinden çıkan İsmet Mercimek geri dönmedi. Bunun üzerine yakınları kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramada Mercimek, gece saatlerinde ormanda bulundu. Bir jandarma personeli, üşüyen Mercimek'e yeleğini ve beresini verdi. İsmet Mercimek, sağlık ekipleri tarafından sevk edildiği Mengen Dr. Mustafa Körpeoğlu İlçe Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Mercimek'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

HABER: Mutlu YUCA/MENGEN(Bolu),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK'nın feshine dair ilk açıklama

Silahlar nereye teslim edilecek? MSB'den PKK feshi için ilk açıklama
Erdoğan-Zelenski görüşmesi başladı

Ankara'da merakla beklenen zirve başladı
Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi: Soytarı, ezik

Rusya ve Ukrayna görüşme başlamadan gerildi! Hakaretler havada uçuştu
Avrupa'da savunma şirketlerinin hisseleri müzakereler öncesi geriledi

Barışın adı bile yetti! Milyarlarca dolar kaybettiler
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu

6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları

PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde anket yapıldı! İşte sonuçlar
Motorine gece yarısı okkalı zam

Akaryakıta gece yarısı okkalı zam! Tabeladaki rakam anahtar bıraktırır
ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi

ÖTV'siz araç satışlarına yeni şartlar getirildi
Futbolcular bayram edecek! Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'a çılgın prim

Türkiye Kupası'nda şampiyon olan Galatasaray'a çılgın prim
Zehra Güneş Vegas'ta! Tatil kombinine beğeni yağdı

Fenerbahçeli yıldızla gittiği tatildeki paylaşımına beğeni yağıyor
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz

AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal
Uğurcan Çakır'dan maç sonu itiraf: Kabus gibi bitti

Uğurcan'dan Galatasaray maçı sonrası çok konuşulacak itiraf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.