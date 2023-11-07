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92 yaşında, uğradığı silahlı saldırıda öldü (2)

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3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDAMardin'in Midyat ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda Gevriye Akgüç'ün (92) hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İ.A., İ.A. ve Ş.A. gözaltına alındı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Mardin'in Midyat ilçesinde evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda Gevriye Akgüç'ün (92) hayatını kaybetmesine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında İ.A., İ.A. ve Ş.A. gözaltına alındı.

Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Mardin Güncel Haberler

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