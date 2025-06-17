91 Yaşındaki Sürücü Kalp Krizi Geçirdi, 4 Araca Çarptı

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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren 91 yaşındaki sürücü, park halindeki 4 araca çarptı. Kazada can kaybı ve yaralanma olmadı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, direksiyon başındayken kalp krizi geçiren İ.Y.'nin (91) kullandığı otomobil, park halindeki 4 araca çarptı. Can kaybı ve yaralananın olmadığı kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde, Mustafa Kemal Paşa Caddesi'nde meydana geldi. İlçe merkezi yönüne 16 CBT 11 plakalı otomobiliyle ilerleyen İ.Y., aniden rahatsızlandı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halindeki 4 araca çarptı. O anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada can kaybı ve yaralananın olmadığı belirtildi.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalede bulunduğu İ.Y.'nin kalp krizi geçirdiği belirlendi. İ.Y., ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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