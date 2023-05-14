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91 yaşındaki Fatma Oruç bastonla oy kullanmaya geldi

91 yaşındaki Fatma Oruç bastonla oy kullanmaya geldi

Güncel Haberler

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde Fatma Oruç (91), bastonla yürüyerek geldiği okulda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı. Fatma Oruç, aile fertlerinin yardımıyla İslam Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu'na geldi. Oy kullanacağı sınıfa giren Oruç, oy pusularının alıp, tercihini yaptıktan sonra sandığa zarfı attı. Bastonla yürüyen Fatma Oruç, seçimlerin memlekete hayırlı olmasını diledi.

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde Fatma Oruç (91), bastonla yürüyerek geldiği okulda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oy kullandı.

Fatma Oruç, aile fertlerinin yardımıyla İslam Mahallesi Cumhuriyet İlkokulu'na geldi. Oy kullanacağı sınıfa giren Oruç, oy pusularının alıp, tercihini yaptıktan sonra sandığa zarfı attı. Bastonla yürüyen Fatma Oruç, seçimlerin memlekete hayırlı olmasını diledi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İbrahim Emül - Güncel

Milletvekili Bahçe Güncel Haberler

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