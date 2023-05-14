91 yaşındaki annesini bir an olsun yalnız bırakmıyor, bebek gibi bakıyor Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Ayşe Küçüközen'e oğlu İsmail Küçüközen bebek gibi bakıyor.

91 yaşındaki annesini bir an olsun yalnız bırakmıyor, bebek gibi bakıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Ayşe Küçüközen'e oğlu İsmail Küçüközen bebek gibi bakıyor.

Ağlıboğaz Mahallesinde yaşayan 66 yaşındaki İsmail Küçüközen'in annesi 91 yaşındaki Ayşe Küçüközen ile anneler gününde duygu dolu anlar yaşadı. Mahallesinin en yaşlısı olan annesinin anneler gününde mahalle sakinleri ve çevreleri tarafından yalnız bırakılmadığı için duygu dolu bir anneler günü yaşadığını aktaran Küçüközen 2008 yılında vefat ede babasının ardından annesini bir an olsun yalnız bırakmadığını belirterek, "Evimizin genel kurmay başkanı olarak hepimizin saygısı ve sevgisi sonsuzdur" dedi.

7 çocuk annesi olan, 4'ü vefat eden ve ortanca oğlu tarafından bakılan 10 torun sahibi Ayşe Küçüközen bu anneler gününde önce seçim için oy kullanmaya gittiğini ardından ziyaretçilerini kabul ederek vatanın birlik ve bütünlüğü için dua ettiğini söyledi. Küçüközen ise anneler gününü çok güzel geçtiğini kaydederek " oğlum çocuklarım torunlarım komşularım hiç yalnız bırakmıyorlar. Günlerim namaz kılıp dua ederek geçiyorum. Ülkem için dua ediyorum. Yaşımı ölümü beklerken vatan için dua ediyorum" dedi.

Oğlu İsmail Küçüközen, "Annem 1932 doğumlu. Rahmetli babam 1039 doğumlu idi ve 2008 yılında rahmetli oldu ve annemi bana emanet etti. Evimizin genel kurmay başkanı deriz bizi seven tanıyanlar selam gönderirken bunu söyler ellerinden öperler. Sağ kalan 3 kardeşiz. 10 torunu var 9 kız bir erkek torunu var. Torunları gelir, komşular gelir hiç yalnız bırakmazlar. Annemin hayır duasını almak için çevreden de gelen çok olur. Anneler gününde yalnız bırakmıyorlar bizde duygu dolu anlar yaşıyoruz" diye konuştu.

Küçüközen'i ziyarete gelen Neslihan Şener ise anne olma duygusunun çok anlamlı olduğunu kaydederek duygu dolu bir anneler günü yaşadıklarını kaydetti.