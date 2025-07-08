905 Gram Doğan Sevda Bebek, 60 Gün Sonra Taburcu Oldu

905 Gram Doğan Sevda Bebek, 60 Gün Sonra Taburcu Oldu
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Batman'da 27. haftada 905 gram doğan Sevda bebek, 60 günlük yoğun bakım sürecinin ardından 2 kilo 70 gram olarak taburcu edilerek ailesine kavuştu.

Batman'da 905 gram doğan Sevda bebek, 60 günlük yoğun bakım sürecinin ardından taburcu edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sevda adı verilen bebek 27. haftada 905 gram olarak dünyaya geldi.

Erken doğduğu için 60 gün yoğun bakımda kalan bebek, doktorlar tarafından yapılan takipler sonucunda 2 kilo 70 gram ağırlığa ulaştı.

Anne sütüyle beslenmeye başlayan Sevda bebek taburcu edildi.

Aile, sürece katkı sunan doktorlara ve hastane personeline teşekkür etti.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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