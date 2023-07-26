Edirne'de kullanılmayan tarihi iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Talatpaşa Mahallesi Elmacılar sokakta bulunan ve yaklaşık 90 yıllık olduğu belirtilen ve kullanılmayan tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 12.45 civarında çıkan yangını gören çevredeki iş yeri sahipleri ile vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dar sokağa itfaiye giremedi Sokağın dar olması nedeniyle saraçlar caddesi üzerinden yangının çıktığı yere güçlükle ulaşabilen itfaiye görevlileri, yangına müdahalede bulundu. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı. Tarihi evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.

90 yıllık tarihi binada çıkan yangın paniğe neden oldu

EDİRNE Edirne'de kullanılmayan tarihi iki katlı bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Talatpaşa Mahallesi Elmacılar sokakta bulunan ve yaklaşık 90 yıllık olduğu belirtilen ve kullanılmayan tarihi evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Saat 12.45 civarında çıkan yangını gören çevredeki iş yeri sahipleri ile vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Dar sokağa itfaiye giremedi

Sokağın dar olması nedeniyle saraçlar caddesi üzerinden yangının çıktığı yere güçlükle ulaşabilen itfaiye görevlileri, yangına müdahalede bulundu. Ekipler, yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına aldı. Tarihi evin kullanılamaz hale gelmesine neden olan yangının çıkış sebebi ile ilgili soruşturma başlatıldı.