Üye Girişi
Haberi Paylaş
90 yaşındaki Hacer nine oy kullanmak için tekerlekli sandalye ile sandığa gitti

90 yaşındaki Hacer nine oy kullanmak için tekerlekli sandalye ile sandığa gitti

Güncel Haberler

Zonguldak'ta yaşayan 90 yaşındaki Hacer Baduroğlu, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için tekerlekli sandalye ile sandık başına geldi. Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi Zonguldak'ta da başladı.

Zonguldak'ta yaşayan 90 yaşındaki Hacer Baduroğlu, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için tekerlekli sandalye ile sandık başına geldi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi Zonguldak'ta da başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya gelirken, Türkiye'de 'yüzyılın seçimi' olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turu'nda Hacer nine her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oy kullanmak için sandığa geldi.

Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan 90 yaşındaki Hacer Baduroğlu, yatağından kalkarak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için tekerlekli sandalye ile geldiği okulda oyunu kullandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Cumhurbaşkanlığı Seçimi Yüksek Seçim Kurulu Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title