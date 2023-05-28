90 yaşındaki Hacer nine oy kullanmak için tekerlekli sandalye ile sandığa gitti

Zonguldak'ta yaşayan 90 yaşındaki Hacer Baduroğlu, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için tekerlekli sandalye ile sandık başına geldi. Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi Zonguldak'ta da başladı.

Zonguldak'ta yaşayan 90 yaşındaki Hacer Baduroğlu, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için tekerlekli sandalye ile sandık başına geldi.

Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Tur için Yüksek Seçim Kurulu'nun belirlediği saat olan 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi Zonguldak'ta da başladı. Vatandaşlar saat 8'den itibaren oylarını kullanmaya gelirken, Türkiye'de 'yüzyılın seçimi' olarak nitelendirilen Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2. Turu'nda Hacer nine her seçimde olduğu gibi bu seçimde de oy kullanmak için sandığa geldi.

Devrek ilçesine bağlı Çaydeğirmeni beldesinde yaşayan 90 yaşındaki Hacer Baduroğlu, yatağından kalkarak Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimleri için tekerlekli sandalye ile geldiği okulda oyunu kullandı. - ZONGULDAK