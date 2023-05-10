90 yaşındaki Cavit Debreli terziliğini huzurevinde de sürdürüyor

Edirne Huzurevinde kalan 90 yaşındaki Cavit Debreli, ömrünü adadığı terzilik mesleğine huzurevindeki atölyede devam ediyor.

Uzunköprü ilçesinde çırak olarak başladığı terzilik mesleğinde ustalaşan Debreli, açtığı dükkanında 30 yıldan fazla çalıştı.

Emekli olduktan sonra bir süre mesleğinden uzak kalan Debreli, 12 yıl önce yerleştiği huzurevinde boş zamanlarını terzihanede geçirmeye başladı.

Cavit Debreli, AA muhabirine, çırak olarak başladığı terziliği uzun yıllar yaptığını söyledi.

Huzurevi sakinlerinin terzilik işlerini yapan Debreli, hem mesleğini yaptığını hem de zinde kaldığını dile getirdi.

Mesleğini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını anlatan Debreli, "Namazımı kılıp, kahvaltı yaptıktan sonra buraya geliyorum. Atölyede arkadaşlarımın işlerini hallediyorum. Zamanımı güzel değerlendiriyorum. Arkadaşların kıyafetlerindeki tadilatları yapıyorum." dedi.

Edirne Huzurevi Müdürü İbrahim Irmak da huzurevi sakinlerinin boş zamanlarını iyi değerlendirmeleri için çalışmalar yaptıklarını dile getirdi.

Debreli'nin ilerleyen yaşına rağmen mesleğinden kopmadığını belirten Irmak, "Uzun yıllar terzilik yapan Cavit amcamız terzihanede huzurevi sakinlerinin küçük işlerini gönüllü olarak hallediyor. Hiçbir beklentisi yok, bir dua almak onun gönlünü hoş ediyor." diye konuştu.