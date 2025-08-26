90 Yaşındaki Alzheimer Hastası Yusuf Bayraktar'ın Arama Çalışmaları Devam Ediyor

Arnavutköy'de 15 Ağustos'ta kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar için arama çalışmaları yapılıyor. Güvenlik kameralarındaki görüntülerin ardından ormanlık alanda yoğunlaşan arama faaliyetleri sürüyor.

ARNAVUTKÖY'de 15 Ağustos'ta kaybolan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar'ı arama çalışmaları devam ediyor. Bayraktar'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısındaki ormanlık alana giriş yaptığı güvenlik kamerası görüntülerine ulaşılması üzerine çalışmalar bu bölgede yoğunlaştırıldı.

Arnavutköy'de yaşayan 90 yaşındaki Alzheimer hastası Yusuf Bayraktar, 15 Ağustos'ta kayboldu. Bayraktar'ın bulunması için AFAD ekipleri ile birlikte sivil toplum kuruluşlarının gönüllü ekiplerinden oluşan grubun çalışmaları, ormanlık alanda 11 gündür devam ediyor. Ekiplerin çalışmaları sırasında, kaybolan Yusuf Bayraktar'ın Arnavutköy Devlet Hastanesi karşısındaki ormanlık alana girdiğini gösteren güvenlik kamerası kayıtlarına ulaşıldı. Bu gelişme üzerine, ekiplerin çalışmaları bu bölgede yoğunlaştırıldı. Arama çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
