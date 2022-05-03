9 yıldır yapıyor, psikologlar onu öneriyor

Sivas'ta yaşayan Hatice Özdere, 9 yıl önce gittiği el sanatları kursundan öğrendiği ahşap boyama mesleği psikolojik tedavi gibi geliyor.

9 yıl önce gittiği el sanatları kursundan mezun olduktan sonra iş yeri açan Hatice Özdere birçok kadına kurs vererek bu mesleği öğretiyor. Aldığı hazır ahşap ve bibloları boyayarak yeni bir görünüme kazandırarak satışını yapıyor. Mesleğinin terapi gibi olduğunu düşünen Özdere, kursta eğitim gören birçok kadının bazı psikologların önerisi üzerine geldiğini belirtiyor. Bu işe başlamadan önce kendini boşlukta hisseden Özdere kendisi gibi olan bütün kadınların bu mesleğe yönelmesini tavsiye ediyor.

"Resmen terapi gibi, yaparken hiçbir şey düşünmüyorsunuz"

Mesleğe nasıl başladığını ve bu mesleği yaparken neler hissettiğinden bahseden Hatice Özdere,"Mesleğim normalde el sanatları, el sanatları mezunuyum böyle bir dükkan açmaya çok istekliydim, 9 yıldır burada bu işle uğraşıyorum. İlk başlarda ahşap boyama kursuna gittim. Bu kursta kendimi farklı gördüm. Çok heveslendim, çok istek duydum böylelikle bu işe başlamış oldum. Mesleğimiz ahşap boyama altında polyester, seramik, evde eski ne varsa yenileme üzerlerinde desenler uyguluyoruz. Mesleğim bana göre her şeyden önce bir terapi gibi, herkesin yapmasını tavsiye ederim. Resmen terapi gibi yaparken hiçbir şey düşünmüyorsunuz, dünya ile ilişkinizi kesiyorsunuz sadece kendinize odaklanıyorsunuz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Güncel