9 Yıldır Aranan Şüpheliler Akçakale'de Tutuklandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 2016'da bir jandarma personelinin yaralanıp, bir kişinin yaşamını yitirdiği olayın 9 yıldır aranan 2 firari şüphelisi yakalandı ve tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Akçakale'de 2016'da bir jandarma personelinin yaralandığı ve bir kişinin öldüğü olayın 9 yıldır aranan 2 şüphelisi yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

