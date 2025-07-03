9 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı

9 Yıl Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Firari Hükümlü Kırıkkale'de Yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kırıkkale'de hakkında uyuşturucu suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı. Emniyet ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik düzenlediği operasyonla hükümlüyü cezaevine teslim etti.

Kırıkkale'de hakkında 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, hakkında "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 9 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ç. yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Muhammet Fatih Gökmen - Güncel
Araba küle döndü! Jota'nın hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı

Yıldız ismin hayatını kaybettiği kaza yerinin görüntüleri ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emre Altuğ'dan cesur klip! Partneriyle aynı dondurmayı paylaştı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor! Tehlikeli yakınlaşma
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.