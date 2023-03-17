9 yaşındaki Yekta, kompozisyon ödülünü depremzede kardeşlerine hediye etti

Riyaziyeci Salih Zeki İlkokulunun düzenlediği 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi konulu kompozisyon yarışmasında birinci olan Yekta Ekici, yarışma ödülü olan kitap setini deprem bölgesindeki öğrencilere bağışlayarak örnek bir davranışa imza attı.

18 Mart Çanakkale Deniz Zaferinin 108. yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Fatih'teki Riyaziyeci Salih Zeki İlkokulu tarafından kompozisyon yarışması düzenlendi. Yarışmada, "Çanakkale Geçilmedi, Geçilemez" başlıklı yazısıyla birinci olan 4-D sınıfı öğrencisi Yekta Ekici, kendisine hediye edilen kitap setini depremzede kardeşlerine göndereceğini söyledi.

ARKADAŞLARINA ÖRNEK OLDU

9 yaşındaki Yekta, sadece yazdığı kompozisyonla değil kitap bağışı hareketiyle de okul arkadaşlarına örnek oldu. Kendi sınıfı başta olmak üzere okulundaki diğer sınıfları da harekete geçiren Yekta, deprem bölgesindeki öğrencilere gönderilmek üzere birçok kitabın bağışlanmasını sağladı.

DEPREMZEDE KARDEŞLERİNE HEDİYE ETTİLER

Depremin ilk gününden beri kalbinin o bölgedeki kardeşleri için attığını ve onlar dua ettiğini söyleyen Yekta, tüm okul arkadaşlarıyla birlikte topladıkları kitapları 18 Mart Çanakkale ruhunun oluşturduğu birlik beraberlik duygusuyla depremzede kardeşlerine armağan ettiklerini söyledi. Riyaziyeci Salih Zeki İlkokulu öğrencileri tarafından toplanan kitaplar, Kahramanmaraş'taki depremzede öğrencilere gönderilecek.