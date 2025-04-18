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9 Yaşındaki Toprak Mina Budak, İleri Mitral Kapak Yetmezliğinden Kurtuldu

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Kayseri'de ileri mitral kapak yetmezliği yaşayan 9 yaşındaki Toprak Mina Budak, Erciyes Üniversitesi'nde özel bir mitral kapak tamir yöntemiyle başarılı bir şekilde tedavi edildi.

Kayseri'de ileri mitral kapak yetmezliği olan 9 yaşındaki Toprak Mina Budak, Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) uygulanan özellikli mitral kapak tamir yöntemiyle sağlığına kavuştu.

ERÜ Tıp Fakültesinden yapılan açıklamaya göre, Budak, Kalp Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Rifat Özmen tarafından mitral kapak tamir yöntemiyle tedavi edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özmen, Budak'ın çocuk kardiyoloji bilim dalı tarafından konsülte edildiğini, hastanın mitral kapağında geçirilmiş enfeksiyona ve kapak prolapsusuna bağlı ileri mitral kapak yetmezliğinin olması üzerine ameliyat kararı aldıklarını belirtti.

Yapılan tetkikler sonucunda yapılan ameliyatın başarılı geçtiğinin altını çizen Özmen, hastanın operasyon sonrasında 3 ay ilaç kullanacağını ve devamında ise ömür boyu ilaç almasına gerek kalmadığını kaydetti.

Özmen, özellikli bir işlem olması nedeniyle mitral kapak tamirinin ülkede belirli merkezlerde yapıldığını ve ERÜ'nün bu operasyonu Türkiye'de rutin olarak yapan belirli merkezlerden biri olduğunu belirtti.

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Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
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