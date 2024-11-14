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9 Yaşındaki Galatasaray Taraftarı Yiğit Kurt'un Cenazesi Defnedildi

9 Yaşındaki Galatasaray Taraftarı Yiğit Kurt'un Cenazesi Defnedildi
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Trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt'un cenazesi, Bodrum'da düzenlenen törenle defnedildi. Cenazeye ailesi ve birçok kişi katıldı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden 9 yaşındaki Galatasaray taraftarı Yiğit Kurt'un cenazesi Bodrum ilçesinde defnedildi.

Kurt için Bitez Gülsevim Rüştü Kaynak Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene babası Serkan Kurt, annesi Pınar Kurt, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bodrum FK futbolcuları, ailesi, sevenleri ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı.

Küçük Yiğit'in anne ve babası, oğullarının Galatasaray bayrağına sarılı tabutunun önünde gözyaşı döktü.

Yiğit Kurt'ın cenazesi öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

UEFA Avrupa Ligi'ndeki Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da babasıyla İstanbul'a giderken Balıkesir'in Susurluk ilçesinde trafik kazası geçiren 9 yaşındaki Yiğit Kurt'un beyin ölümü gerçekleşmişti. Ailesi, Kurt'un organlarını bağışlamıştı.

Kaynak: AA / Ali Ballı - Güncel
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