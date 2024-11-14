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9 Yaşındaki Galatasaray Taraftarı Yiğit Kurt'un Cenazesi Bodrum'da Yapıldı

9 Yaşındaki Galatasaray Taraftarı Yiğit Kurt'un Cenazesi Bodrum'da Yapıldı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinden İstanbul'a gitmekte olan Galatasaray Spor Okulu futbolcusu 9 yaşındaki Yiğit Kurt, geçirdiği trafik kazasında yaralandı. 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen Kurt, organları bağışlanarak toprağa verildi. Cenazeye çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı.

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinden hayranı olduğu Galatasaray'ın maçını izlemek için babası Serkan Kurt (43) ile İstanbul'a giderken meydana gelen kazada yaralanıp, 5 gün sonra beyin ölümü gerçekleşen ve organları bağışlanan Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu Yiğit Kurt (9), Bodrum'da toprağa verildi.

Bodrum'da yaşayan Serkan Kurt, Galatasaray Spor Okulu'nun futbolcusu oğlu Yiğit Kurt ile İstanbul'daki Galatasaray-Tottenham maçını izlemek için 7 Kasım'da otomobille yola çıktı. Serkan Kurt idaresindeki otomobil, Balıkesir'in Susurluk ilçesinde bir TIR'la çarpıştı. Baba-oğul, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Serkan Kurt, tedavisinin ardından taburcu oldu. Yoğun bakımda tedavisi süren oğlu Yiğit Kurt'un önceki beyin ölümü gerçekleşti. Kurt'un organları, ailesi tarafından bağışlandı.

GALATASARAY BAYRAĞINA SARILI TABUTU OMUZLARDA TAŞINDI

Kurt için bugün Gülsevim Rüştü Kaynak Camii'nde öğle vakti cenaze düzenlendi. Cenazeye Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Bodrum Kaymakamı Mustafa Çit, Bodrum İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Oktay Dumruk, Galatasaray Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Bodrum FK Asbaşkanı Selahattin Polat, Bodrum FK Teknik Direktörü Volkan Demirel, Bodrum FK oyuncuları Celal Dumanlı, Erkan Değişmez, Taylan Antalyalı, babası Serkan Kurt, annesi Pınar Kurt, yakınları ve çok sayıda Galatasaray taraftarı katıldı. Anne Pınar Kurt ve baba Serkan Kurt, güçlükle ayakta dururken anneyi ve babayı yakınları teselli etmeye çalıştı. Kurt çifti, oğullarının tabutu önünde gözyaşlarına hakim olamadı. Serkan Kurt'un başında sargı ve boyunlukla katıldığı cenazede Yiğit Kurt'un Galatasaray bayrağına sarılı tabutu omuzlarda taşınarak gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı. Kurt'un cenazesi Bitez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek ve Teknik Direktör Okan Buruk'un aileyi arayarak taziyelerini ilettiği belirtildi. Galatasaray Spor Kulübü'nün 23 Kasım'da Bodrum FK ile oynayacağı maç öncesi Yiğit Kurt'un mezarını ziyaret edeceği ifade edildi.

Haber-Kamera: Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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