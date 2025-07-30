9 Yaşındaki Cesur Çocuğun Bisiklet Hayali Gerçekleşti
Hatay'ın Antakya ilçesinde su satarak bisiklet parası biriktiren 9 yaşındaki Cesur Özkurt'un hayali, Antakya Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'nın desteğiyle gerçek oldu. Küçük yaşından dolayı çalışamadığı için mahallede su satarak para biriktiren Özkurt, sonunda istediği bisiklete kavuştu.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde su satarak bisiklet parası biriktiren 9 yaşındaki Cesur Özkurt'un bisiklet hayali gerçekleşti.
Üçgedik Mahallesi'nde yaşayan Özkurt, bisiklet hayaline kavuşmak için çırak olarak sanayide çalışmak istedi, ancak yaşının küçük olması nedeniyle işe alınmadı.
Özkurt, daha sonra mahallede su satarak para biriktirmeye başladı.
Durumun aktarıldığı Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş, Özkurt'un bisiklet hayalini gerçekleştirmek için Antakya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına talimat verdi.
Çocuğun su sattığı alana gelen Antakya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekipleri, Özkurt'a bisiklet hediye etti.
Bisikleti görünce heyecanlanan Özkurt, Antakya Kaymakamı Abdullah Akdaş'a ve Vakıf ekibine teşekkür etti.