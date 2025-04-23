9 Yaşındaki Burak Alp Şahin, Temsili Olarak Büyükelçi Oldu

Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle "Ben büyükelçi olsam" konulu kompozisyon yarışmasını kazanan 9 yaşındaki Burak Alp Şahin'e makamını temsili olarak devretti.

Büyükelçilikte yapılan törene, kompozisyon yarışmasında dereceye giren çocuklar ve aileleri katıldı.

Bilgiç, yarışmada en başarılı kompozisyonu yazan Burak Alp Şahin'e koltuğunu temsili olarak devretti. Dereceye giren çocuklar da büyükelçi yardımcıları olarak görev yaptı.

Makam koltuğuna oturan Şahin, yaptığı konuşmada, Rusça olarak Türkiye-Rusya ilişkileri hususunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmek istediğini belirtti.

Buradan Putin'e seslenen Şahin, "Sayın Vladimir Vladimiroviç Putin, Türkiye'nin yeni büyükelçisi olarak sizinle görüşmek ve konuşmak isterim." dedi.

Büyükelçi olarak yapmak istedikleri diğer konuları da anlatan Şahin, Türk ve Rus çocuklarını büyükelçiliğe davet etmek, onlarla çay içip sohbet etmek istediğini söyledi. Şahin, "Rusya ile Türkiye'nin arasını güzel yapardım." ifadesini kullandı.

Ayrıca Şahin, tarz olarak emir vermeyi çok sevmediğini ekip olarak özgürce çalışmaktan yana olduğunu da sözlerine ekledi.

Dereceye giren Yiğit Karagöz (13), Duru Asya Demirel (12), Gürbey Yiğit Arıkan (12), İbrahim Asaf Terzi (11), Milana Binici (7), Oğuz Kağan Sakarya (5) da büyükelçi olmaları halinde neler yapabileceklerini anlattı.

Büyükelçi Bilgiç, yarışmada dereceye giren çocuklara armağanlar verdi.