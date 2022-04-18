9 YAŞINDAKİ ADALET'İN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA - Haberler

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9 YAŞINDAKİ ADALET'İN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, Adalet Talaşlı (9), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı.

AKSARAY (DHA) - AKSARAY'ın Eskil ilçesinde, Adalet Talaşlı (9), hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Güç (65) yönetimindeki 42 K 0967 plakalı hafif ticari araç, park halindeki araçtan inip yola fırladığı öne sürülen Adalet Talaşlı'ya çarptı. Yaralanan Adalet, ihbar üzerine çağrılan ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adalet'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Sürücü Güç de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

9 YAŞINDAKİ ADALET'İN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

9 YAŞINDAKİ ADALET'İN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

9 YAŞINDAKİ ADALET'İN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

9 YAŞINDAKİ ADALET'İN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

9 YAŞINDAKİ ADALET'İN YARALANDIĞI KAZA KAMERADA

Demirören Haber Ajansı / Güncel

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