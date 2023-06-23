9'uncu mavi bayrağını alan Kocaeli'de, denizi kirleten gemilere 180 milyon TL'lik ceza

KOCAELİ Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde bulunan Ereğli Kumyalı Plajına Mavi Bayrak verilmesiyle kentte bu özelliğe sahip plaj sayısı 9'a yükseldi. Çevreyi korumak için düzenli olarak deniz uçağı ile denetimler yapıldığını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Körfez'e yılda 10 bin gemi girer ve çıkar. Bu gemilerin atık takibini yapıyoruz. Uçağımızla havadan denetim gerçekleştiriyoruz. Başladığımız günden bu yana Körfez'de gemilere yazılan ceza tutarı toplam 180 milyon TL civarında. Çok sıkı bir takip var" dedi.

Dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödülü olan Mavi Bayrak, Kocaeli'de bu yaz 9 ayrı plajda dalgalanacak. Büyükşehir Belediyesi'nin çevreci çalışmalarıyla Karamürsel ilçesinde bulunan Ereğli Kumyalı Plajı da Mavi Bayrağa layık görüldü. Plaj, düzenlenen törenle bayrağına kavuştu. Aynı zamanda, Kocaeli'deki Kerpe, Cebeci, Kumcağız, Bağırganlı, Kovanağzı, Seyrek, Miço Koyu ve Altınkemer Halk Plajı da mavi bayraklı plajlar arasında yer alıyor.

"Körfez'de gemilere yazılan ceza tutarı toplam 180 milyon TL"

Törende konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Uluslararası Çevre Eğitim Vakfı'nın şart koştuğu kriterleri yerine getirerek, Ereğli Kumyalı Plajına Mavi Bayrak kazandırdıklarını ifade etti. 33 kriteri tamamlamanın kolay olmadığını, işin perde arkasında büyük bir emek olduğuna dikkat çeken Büyükakın, "Şehrimizin çeşitli yerlerine yerleştirilmiş olan 23 tane arıtma tesisimiz var. Bu tesislerde bir damla atık su arıtılmadan denize geçmiyor. Körfez'e yılda 10 bin gemi girer ve çıkar. Bu gemilerin atık takibini yapıyoruz. Uçağımızla havadan denetim gerçekleştiriyoruz. En başında başladığımız günden bu yana Körfez'de gemilere yazılan ceza tutarı toplam 180 milyon TL civarında. Çok sıkı bir takip var. Çöplerin temizlenmesi var. Plastiklerin temizlenmesi var. Burada gerçekten bir büyük emek var. Kocaeli'de kişi başına 13 metrekare yeşil alan var. Özellikle gençlerden yardım istiyoruz. Büyük bir çevre bilinciyle burayı takip etmenizi, buralara sahip çıkmanızı istiyoruz. Aksi takdirde bir sonraki sene yapılacak olan değerlendirmelerde mavi bayrak kriterini elimizden alırlar" dedi.

"8.5 milyon ton çamuru denizden alacağız"

Ereğli'de çocukluğunun geçtiğini, yüzmeyi de bu sahilde öğrendiğini ifade eden Büyükakın, "Ereğli'yi tekrar eski günlerine döndürmek için büyük bir emekle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Körfez'in ucunda yılların biriktirdiği çamur var. Yaptığımız tesiste simsiyah çamur çıkartıyoruz. Toplam 650 futbol sahası büyüklüğünde bir alan düşünün. O kadar büyük bir alanda çamur birikmiş vaziyette. Bazı yerlerde bir metre, bazı yerlerde 3 metre kalınlığındaki çamur tabakasını, gemi vasıtasıyla denizden çekiyoruz. Onu karadaki arıtma tesisine basıyoruz. Membranların içine çamuru tutuyoruz. Suyu denize tekrar veriyoruz. Toplam 8.5 milyon ton çamuru denizden alacağız. Toplam 120 milyon dolar tutarında bir proje gerçekleştiriyoruz" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Mavi Bayrak temalı resim yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi ve Mavi Bayrak göndere çekildi. Tören renkli anlara da sahne oldu. Jet ski gösterini meraklı gözlerle izleyen ve o anları kayda alan vatandaşlara, Kocaeli'nin yöresel lezzetli mancarlı pide de ikram edildi.

"Herkesin plajı temiz tutmasını istiyorum"

Ereğli Kumyalı Plajının Mavi Bayrağı hak ettiğine dikkat çeken vatandaşlardan Sedef Dede, "Plajımız daha önceden Mavi Bayrak almayı hak ediyordu. Herkesin plajı temiz tutmasını istiyorum. Daha çok turist, daha çok misafir bekliyoruz" dedi.

"Tahir Büyükakın'ın bir sonraki hedefinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı olmasını istiyorum"

İstanbul'da yaşadığını, Karamürsel'e ise düzenli olarak tatil amacıyla geldiğini belirten İlker Taşpınar ise "Mavi Bayrağı aldığımıza çok sevindik, burayı korumamız lazım. Artık plaja çöp atılmasını istemiyoruz. Tahir Başkanımızı çok seviyoruz. Tahir Büyükakın'ın bir sonraki hedefinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına adaylığı olmasını istiyorum. Onu çok seviyorum, İstanbul'da yaşayan birisi olarak bunu söylüyorum. Yanlış, eksik yaptığı hiçbir şey yok. Şimdi yerel seçimler var. Tahir Başkan bence Kocaeli'deki misyonunu tamamladı. Ben Ekrem İmamoğlu'nu beğenmiyorum çünkü hiçbir icraati yok. Zaten İmamoğlu hedefini koymuş, CHP'nin başına gidecek büyük ihtimalle. Siyasi bir amaçla bunları söylemiyorum, yapılan hizmetlerden dolayı bunları dile getiriyorum" diye konuştu.

Katılımcılar

Törene Karamürsel Kaymakamı Ali Osman Canbaba, Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, Karamürsel İlçe Emniyet Müdürü Vedat İşleyen, AK Parti Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Balamir Gündoğdu, Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Dursun Balaban, belediye birim müdürleri ve vatandaşlar katıldı.