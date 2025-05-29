9. Uluslararası Somut Olmayan Kültürel Miras Festivali Chengdu'da Başladı

CHENGDU, 29 Mayıs (Xinhua) -- 9. Uluslararası Somut Olmayan Kültürel Miras Festivali çarşamba günü Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu kentinde başladı. Festival kapsamında 60'tan fazla ülke ve bölgeden 600'ü aşkın somut olmayan kültürel miras öğesi sergileniyor.