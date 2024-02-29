9. Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları, 5-7 Mart'ta Rami Kütüphanesi'nde yapılacak.

Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Basın Yayın Birliği Derneğinin desteğiyle Türkiye Basım Yayın Meslek Birliği (TBYM) tarafından organize edilen programla, İstanbul'un bir "telif marketi" haline getirilmesi amaçlanıyor.

93 ülkeden yaklaşık 1000 yayıncının başvuru yaptığı programa, değerlendirme sonucunda 66 ülkeden 258'i yabancı, 125'i yerli olmak üzere 383 profesyonel yayıncı katılmaya hak kazandı.

"Ürettiklerimizin pazarda karşılık bulması çok önemli"

TBYM Başkanı Mehmet Burhan Genç, Rami Kütüphanesi'nde yapılan bilgilendirme toplantısında, yayımcı, yazar ve fikir insanlarının işinin üretmek olduğunu belirterek, "Ürettiklerimizin pazarda bir karşılık bulması çok önemli." dedi.

"İstanbul Publishing Fellowship" adıyla da anılan programla aslında bir pazar çalışması yaptıklarını dile getiren Genç, "Ülkemizde üretilen kitaplarımızın dünyaya tanıtılması ve dünyadaki çok farklı yerlerin ürünlerinin de Türkiye'de bilinir ve tanınır olması için bir imkan oluştu." ifadesini kullandı.

Genç, program sayesinde sadece Türkiye'deki yayımcıların değil, İstanbul'da misafir edilen uluslararası konukların da diğer ülkelerle bağlantı kurma imkanı bulduğunu, aynı zamanda İstanbul'un dünyanın farklı bölgelerindeki insanların birbirlerini tanıyıp alışveriş yaptığı bir şehir haline geldiğini ve bir köprü niteliğini kazandığını söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Meclis Başkanı Erhan Erken de başından bu yana programın destekçisi olduklarını belirterek, "Bir kitabın başka bir dilde hayat bulması, yeniden doğması, bir iletişim dalgası oluşturması önemli bir şey. Bir kitap üzerinden farklı ülkelerdeki insanlar birbirlerini anlıyorlar, ortak bir paydada buluşuyorlar. Fellowship'in bu yönü özellikle bizim çok dikkatimizi çekiyor ve hoşumuza gidiyor." diye konuştu.

"Meksika bizim için çok yeni bir pazar"

Toplantıya konuk olan Erdem Yayın Grubu Genel Yayın Yönetmeni Melike Günyüz, Türkiye'deki yayımcılar olarak dünyanın değişimine ve dönüşümüne ayak uydurduklarını, Kültür ve Turizm Bakanlığının da katkısıyla 2000'li yılların başından itibaren yurt dışında birçok fuara katılma imkanı bulduklarını dile getirdi.

Türkiye'deki kitapların yurt dışındaki okurlara da satılabileceğini ve yayımcılıkta farklı ülkelerde de pazarların olduğunu fark ettiklerini belirten Günyüz, "Yayımcıları İstanbul'a davet edip 'Doğu ile Batı'yı birleştirebilir miyiz?' noktasından hareket ettik ve bence bunda çok başarılı olduk." dedi.

Pek çok ülkeden yayımcıların Avrupa'daki etkinliklere gidemediğini, fakat İstanbul'a rahatça gelebildiğini ifade eden Günyüz, Türkiye'nin bu anlamda Avrupalı yayıncıların, Türk Devletleri ve Arap ülkeleri gibi pek çok ülkedeki meslektaşlarıyla buluşabildiği bir ortak nokta ve buluşma alanı olduğunu vurguladı.

Günyüz, programın odak ülkesinin geçen yıl Özbekistan olduğunu belirterek, "Şu anda Özbekistan ile çok ciddi kitap alışverişine başladık. Bu yıl da Meksika'yı seçtik. Çünkü Meksika bizim için çok yeni bir pazardı, hiç bilmediğimiz bir yerdi. Bu anlamda bu sene Meksika'ya gittik. Meksika'da birçok yayımcıyla temas ettik ve onları Türkiye'ye davet ettik." diye konuştu.

Program kapsamında 3 gün boyunca yapılacak etkinliklere ilişkin bilgi veren Günyüz, seminer ve etkinliklerin, odak ülke olan Meksika ile İsrail'in saldırılarının devam ettiği Gazze ve Filistin konularında gerçekleştirileceğini ifade etti.

İTO Yönetim Kurulu Üyesi Münir Üstün de İstanbul Publishing Fellowship'te Türk edebiyatından eserler yayınlayan yurt dışındaki 3 yayınevine ödül takdim edileceğini söyledi.

4 yıl önce "onur konuğu" sistemine başladıklarını dile getiren Üstün, "İlk olarak Azerbaycan konuk oldu. Azerbaycan'da eğer bugün bir kitap sektöründen bahsediliyorsa buradaki arkadaşlarımızın ve Azerbaycan'daki paydaşlarımızla oradaki yayımcıların ortak hareketlerinin ne kadar iyi olduğunu, birbirleriyle çok iyi ilişkiler geliştirdiklerini, iyi çeviriler yaptıklarını, Türk yayıncılarla diyaloglarının çok iyi olduğunu görebilirsiniz." dedi.

Program hibrit bir modelde gerçekleştiriliyor

Uluslararası İstanbul Yayımcılık Profesyonel Buluşmaları ile dünya yayımcılarının işbirliğinin artırılması, İstanbul'un bir "telif marketi" haline getirilmesi ve sektörel gelişmelerin yakından takip edilmesi amaçlanıyor.

Çok sayıda ulusal ve uluslararası yayıncının bir araya gelmesine olanak sağlayan program, 2021'den itibaren hibrit bir modelde gerçekleştirilerek katılımcılarına hem fiziki hem de çevrim içi ikili görüşme yapma imkanı sunuyor.

Programda bugüne kadar 10 binin üzerinde telif ön anlaşması ve 15 binden fazla iş görüşmesi yapıldı.

Rami Kütüphanesi'nde 5 Mart'ta başlayacak programın açılışına, International Publishers Association Başkan Yardımcısı Gvantsa Jobava ve çeşitli ülkelerin yayıncı birliklerinin başkanları ile yöneticilerinin katılması bekleniyor.

Türk yayıncılık sektörünün entelektüel, sanatsal ve kültürel üretiminin farklı dillere çevrilmesine ve dünya çapında tanıtılmasına yönelik İstanbul Telif Ödülleri de bu yıl yapılacak. Ödüle layık görülenler aynı gün Windsor Hotel İstanbul'da düzenlenen törende açıklanacak.

2024'ün "odak ülkesi" Meksika

İstanbul Fellowship Publishing Programı'nda bir ülkenin yayıncılığının ve edebiyatının merkeze alınarak tematik bir şekilde işleneceği "odak ülke" etkinliğinde 2024'ün odak ülkesi olarak Meksika belirlendi.

Meksika edebiyatının ele alınacağı oturumlarda, Ana Maria Bermudez, Emiliano Becerril Silva ve Susana Figueroa konuşmacı olarak yer alacak. Ayrıca Meksika mutfağına ve müziğine dair kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek.

Programla Uzak Asya'dan Latin Amerika'ya, Kuzey Avrupa'dan Afrika'ya kadar pek çok ülkeden yayımcılar, telif ve çeviri görüşmeleri için İstanbul'da bir araya gelecek.