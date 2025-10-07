9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'ne Yoğun İlgi

Adana'da bu yıl 9. kez düzenlenecek Uluslararası Adana Lezzet Festivali öncesi konaklama tesislerindeki doluluk oranının yüzde 80'e ulaşması, turizmcileri ziyaretçi yoğunluğu konusunda umutlandırdı.

Valilik tarafından, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla organize edilen festival, 10-12 Ekim'de Merkez Park'ta yapılacak.

Bu yıl "Kuşaktan Kuşağa" temasıyla düzenlenecek festivalde, Adana kebabı, taş kadayıf, içli köfte, şalgam ve şırdan gibi coğrafi işaretle tescillenen ürünlerin de olduğu birçok yiyecek ve içecek beğeniye sunulacak.

Yemek yarışmaları ve tadım etkinliklerinin yapılacağı festival, gastronomi tutkunlarını 9. kez kentte buluşturacak.

Organizasyon öncesi son hazırlıklarını tamamlayan oteller, çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak.

Otelcilerde beklenti doluluk oranının yüzde 100'e ulaşması

Çukurova Turistik Otelciler Birliği Başkanı Tayyar Zaimoğlu, AA muhabirine, festival öncesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı belgeli 12 bin yataklı 142 konaklama tesisinde doluluk oranının yüzde 80'e ulaştığını söyledi.

Festival tarihinde doluluk oranının yüzde 100'e ulaşacağına inandıklarını dile getiren Zaimoğlu, ziyaretçilerin kentin ünlü lezzetlerini tatmanın yanı sıra tarihi yerlerini de görme imkanı bulacağını anlattı.

Zaimoğlu, festivalin katkısının çok yönlü olduğunu belirterek, "Festival yıl boyunca restoran, otel ve alışveriş merkezleri ile Adana ekonomisine katkı sağlamaktadır. Gastronomi anlamında Türkiye'de yapılan en güzel festivallerden biridir. Adana'nın 500'ün üzerinde yemeği ve önemli gastronomi değeri vardır. İnsanları sadece yemek yemeye değil Adana'nın güzelliğini, havasını ve enerjisini solumaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Misafirlerimizin bir an önce rezervasyonlarını tamamlamalarını tavsiye ediyoruz"

Yüreğir ilçesindeki bir otelin ticari direktörü Derya Duman da 295 oda ve 550 yatak kapasitesiyle misafirlere hizmet verdiklerini söyledi.

Festivale sayılı gün kala rezervasyonların hareketlendiğini dile getiren Duman, şöyle konuştu:

"Geçen hafta itibarıyla rezervasyon almaya başladık ve şu anda yüzde 70 doluluk oranına ulaşmış durumdayız. Yaklaşan tarihle bu oran daha da artıyor. Hedefimiz, festival döneminde yüzde 100 doluluğa ulaşmak. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Festivalin önceki yıllarda olduğu gibi yoğun geçmesini bekliyoruz. Henüz rezervasyon yaptırmayan misafirlerimizin bir an önce rezervasyonlarını tamamlamalarını tavsiye ediyoruz çünkü otellerdeki doluluk oranına bağlı olarak fiyatlarda değişiklikler yaşanabiliyor."

Esnaf ve vatandaşlar da heyecanlı

Kebapçı Hüseyin Ensar da organizasyonu heyecanla beklediklerini vurgulayarak, "Festival boyunca Adana'yı yaklaşık 1 milyon kişi ziyaret ediyor. Şehrin ekonomik anlamda kalkınmasına fayda sağlıyor." ifadesini kullandı.

Festivale katılacak ziyaretçilerden Ezgi Bulut ise önceki yıllarda etkinliklerin renkli geçtiğini belirterek, "Uluslararası şeflerle tanışma fırsatı buluyoruz. Bu bizim için güzel bir olanak. Bu eğlenceli festivale herkesi bekliyoruz." diye konuştu.