9. Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 1 Million Ziyaretçi Hedefleniyor

ADANA'da 10-12 Ekim tarihlerinde düzenlenecek geleneksel 9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde 1 milyon kişinin ağırlanması ve bin ton et tüketilmesi hedefleniyor. Festivalle ilgili açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, "Festivalin hazırlıkları son hızla devam ediyor. 30 Ekim'de Semerkant'ta gerçekleştirilecek etkinlik ile Adana'nın 'Gastronomi Kenti' olduğu tescil edileceği için bu festival bizim için çok daha büyük önem taşıyor" dedi.

9'uncu Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde, kentin yöresel lezzetleri sergilenecek. Bu yıl 'Kuşaktan Kuşağa' temasıyla düzenlenen festival, gastronomi, sanat, kültür, mekan ve tarım ekseninde geçmişten bugüne aktarılan zenginliği gözler önüne serecek. Kentteki ve çevre illerdeki otellerin doluluk oranı yüzde 100'e ulaşırken yetkililer, festival boyunca yaklaşık bin ton et tüketileceğini öngördüklerini belirtti. Festivalle ilgili Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulunan Vali Yavuz Selim Köşger, etkinliğe yaklaşık 1 milyon kişinin katılmasını beklediklerini aktardı.

Vali Köşger, "Hızlı bir şekilde hazırlıklarımız devam ediyor. Bulunduğumuz yerde firmaların kura çekimi yapılırken, festivalin yapılacağı alan olan Merkez Park'ta ise stant kurulumlarımız başladı. En mükemmel şekilde altyapı, üstyapı, elektrik, havalandırma, hijyenle ilgili bütün tedbirler en üst seviyede yapılıyor. 26 Eylül günü İstanbul'da gelenekselleşmiş lansmanımızı gerçekleştireceğiz. Adana lezzetlerini sunacağımız bir tanıtım toplantısı yapacağız. Orada Adana'mızın yetiştirdiği şöhretler de kahvaltımızda yer alacak. İstanbul medyası da katılacak toplantımıza, en iyi şekilde hazırlanıyor arkadaşlarımız" dedi.

'ADANA'NIN GASTRONOMİ KENTİ OLDUĞU TESCİL EDİLECEK'

Lezzet Festivali'nin bu sene, Adana'nın 'Gastronomi Kenti' seçilecek olması nedeniyle çok daha fazla önem arz ettiğini aktaran Köşger, şunları söyledi:

"30 Ekim'de Semerkant'ta düzenlenecek etkinlikle Adana'nın 'Gastronomi Kenti' olduğu tescil edilecek. Çoktandır gayret ettiğimiz, bir türlü nihai sonuca erişemediğimiz bir şeydi bu; sonunda bu sürece erişiyoruz. Adana'nın gastronomi kenti olduğu tescillenecek. Düzenlenecek olan festival, onun arifesinde olduğu için çok daha fazla önem arz ediyor. Adana bu ünvanı çoktan hak etmiş bir şehir. Adana 7 gün 24 saat, 365 gün yenilip içilen bir şehir. Bütün restoranlarda, lokantalarda ve yeme içme mekanlarında sıcak konukseverliği sayesinde lezzetler cömertçe sunuluyor. Dünyadaki diğer şehirlerden farkımız, sunumumuzu güler yüzle yapıyor olmamız. Adana'ya özgü 500'e yakın yiyecek bulunuyor. Çukurova geniş bir ova; her türlü ürün burada yetişebiliyor ve Adanalıların sevgi dokunuşuyla birlikte yiyecek ve içeceğe dönüşerek sofralara geliyor. Bütün vatandaşlarımızı gelip yerinde yemelerini tavsiye ediyoruz. Adana'nın bu ünvanı hakkıyla kazandığını, bu festivalde hem Adanalılara hem de çevreden gelen tüm vatandaşlara göstereceğiz. Katılımcılar da bu konuda çok kararlı. Kura çekiminin başlangıcına katıldığım için çok iddialılar; en iyi sunumlarını bu festivalde sergileyeceklerini söylediler" diye konuştu.

'OTELLERDE DOLULUK ARTIYOR, ÖNCEDEN YER AYIRTILMALI'

Köşger, geçtiğimiz yıl 800 bine yakın katılımcının ağırlandığı Uluslararası Adana Lezzet Festivali'nde bu yıl hedeflerinin 1 milyonu aşmak olduğunu söyledi. Vatandaşlara otel rezervasyonlarını erkenden yapmaları çağrısında bulunan Köşger, "Senelerdir 1 milyon katılımcıyı aşmayı hedefliyoruz. Bu festivalde bu rakamı yakalayacağımızı umut ediyoruz. Katılımın yüksek olması nedeniyle otellerde özellikle son günlere bırakılan rezervasyonlarda yer sıkıntısı yaşanıyor. Çevre iller de dahil olmak üzere otellerin doluluk oranı artıyor. Vatandaşlarımıza bir an önce yerlerini ayırtmalarını tavsiye ediyoruz. Adana'ya gelsinler, gönüllerince tadını çıkarsınlar, lezzetleri yerinde deneyimlesinler. Adana'yı ve tüm ülkeyi festivalde ağırlamayı bekliyoruz. Herkesi festivale davet ediyoruz" dedi.

'GASTRONOMİNİN ZİRVESİ ADANA'

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Şube Başkanı Biral Serttaş da festivaller kenti Adana'ya bu yıl katılımın yoğun olacağını vurgulayarak, "Gastronominin zirvesi Adana'da yaşanıyor. En bilinen lezzetimiz Adana kebabı, şırdan ve şalgam suyu ancak kentimize özgü çok daha fazla yiyecek, içeceğimiz festival alanında lezzetseverleri bekliyor olacak. Tüm Türkiye'yi ve dünyayı bu festivale davet ediyoruz. Adana Lezzet Festivali'ne 365 gün hazırız ve titiz hazırlıklarla devam ediyoruz. Herkesi festivale bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kebap ustası ve eğitmeni Ali Şemi ise festivale gelenlerin gerçek kebabı yerinde tatma fırsatı bulacaklarını söyledi.

Haber: Yusuf YILDIZ-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,