9 ülkeden 27 arama kurtarma köpeği İstanbul'daki şampiyonada

Bu yıl İstanbul'da düzenlenen FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası'nda 9 ülkeden 27 arama kurtarma köpeği yarışıyor. FCI Arama Kurtarma Komisyon üyesi Göktan Eker, "Bizim amacımız AFAD'ımızın düzenlediği aramak kurtarma sınavlarının biraz da altyapısını oluşturmak. Bu işin içinde ne kadar çok gönüllüler, çalışanlar, sivil insanlar olursa AFAD'ımızın o üst düzey sınavlarına hazırlanacak köpek ve nişan sayısını da daha çok olacağını ve toplum afet farkındalığının artacağını düşünüyoruz" dedi.

FCI Dünya Arama Kurtarma Köpekleri Ekip Şampiyonası, 11-15 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da düzenleniyor. 9 ülkeden 27 arama kurtarma köpeğinin yarış şampiyonada eğitmenler ve köpekler bugün antrenmanlarını gerçekleştirdi. Uluslararası Kinoloji Federasyonu (FCI), Köpek Irkları ve Kinoloji Federasyonu (KIF), Köpek Eğitmenleri Derneği (KÖPED), K9 Güvenlik, Çekmeköy Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi (ÇEKUT) ve TİM Arama Kurtarma Derneği iş birliğinde, Çekmeköy Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen şampiyonada arama kurtarma köpekleri yeteneklerini uluslararası standartlarda sergileyecek. Türkiye, Romanya, Japonya, İtalya, Slovenya, Özbekistan, Finlandiya, Çekya ve Estonya'dan gelen ekipler, arama kurtarma, uygunluk ve yeterlilik belgelerini almak için çeşitli kategorilerde 3 gün boyunca yarışacak. Şampiyona boyunca gerçekleştirilecek yarışmalarla, katılımcı köpekler uluslararası arama kurtarma standartlarına uygunluklarını kanıtlama fırsatı bulacak. Organizasyonda köpekler; enkaz, orman ve iz takibi gibi 3 farklı parkurda, uluslararası arama kurtarma standartlarına uygunluklarını gösterme fırsatı yakalayacak. Etkinliğin, arama-kurtarma alanında Türkiye'nin kapasitesini güçlendirmesi ve eğitimli köpeklerin önemine dair toplumsal bilinç oluşturması hedefleniyor.

'ÜLKEMİZDE BİR FARKINDALIK YARATMAK İÇİN GEREKLİ OLDUĞUNA KARAR VERDİK'

Son dönemde özellikle deprem ve doğal afetlerde hayati rol üstlenen arama kurtarma köpeklerinin önemine dikkat çeken Köpek Irkları ve FCI Arama Kurtarma Komisyon üyesi Göktan Eker, "4 yıldır çok yoğun bir arama kurtarma köpeği eğitimi aktivitesi içerisindeyiz. Geçen süreçte akredite köpek sayımız arttı ancak istediğimiz sayıda değilken ne yazık ki 6 Şubat depremine yakalandık. Lobi çalışmalarına başladık ve dünya şampiyonasının ülkemizde bir farkındalık yaratmak için gerekli olduğuna karar verdik ve bununla ilgili yoğun çalışmalar sonucunda oylamaya katılan ülkelerin tamamının oylamasıyla dünya şampiyonasını ilk defa Avrupa kupasının dışında Türkiye'ye getirdik. Yoğun bir hazırlık süreci geçirdik. Bu süreç içerisinde arama kurtarma köpeklerinin eğitiminin daha efektif, daha ulaşılabilir olması için tesisler hazırladık. Hep birlikte sizin de sayenizde bugünlere geldik" dedi.

'BİRBİRİNE YAKINLIK, LOJİSTİK, KONPAKLIK ANLAMINDA EN İYİ NOTU ALDI'

Göktan Eker, "Adı şampiyona da olsa aslında uluslararası ekiplerin birlikte çalışma kapasitesinin arttırılması, karşılıklı 'Know How' transferini amaçlıyordu. O yüzden mümkün olduğunca sınav alanlarının birbirine yakın olmasını istedik ulaşım ve lojistik açısından. Şu anda bulunduğumuz stada 1 kilometre uzaklıkta 'enkaz' alanımız, 950 metre uzaklıkta da 'Doğa, Orman Kayıp' alanımız var. Aşağı yukarı 2 kilometrelik uzaklıkta da 'iz takibi' alanımız var. Şu ana kadar komisyon üyelerimizin yaptığı incelemeden sonra dünya şampiyonalarında da birbirine yakınlık, lojistik, konpaklık anlamında en iyi notu aldı" dedi.

PLANLAMAMIZ 27 KÖPEK VE 9 ÜLKE ŞEKLİNDE

Eker, "1 yıldır bu organizasyonlara hazırlanıyoruz. Köpek Eğitmenleri Derneği ve arama kurtarma ekibinin de şu anda çalıştıklarını görüyorsunuz. Gönüllü olarak bu işe dahil oldular. Belediyemizin hafif akredite arama kurtarma ekibi CEKUT da lojistik olarak, teknik olarak desteklerini hiçbir zaman esirgemediler. Planlamamız 27 köpek ve 9 ülke şeklinde. Şu ana kadar ekiplerin çoğu ulaştılar. Zaten regülasyonlar, kurallar gereği gerçek afet ortamına benzemesi lazım. Zamana karşı yansıttığımız insan hayatı kurtarma mücadelesinde regülasyon gerçeği son derece uygun. Arkamda gördüğünüz çeviklik ve itaat parkurları da aslında biraz köpek ve idarecisinin uyumunu, köpeğin kontrolünü, enkazda ve doğada arama yaparken köpeğin uzaktan yönlendirilmesini sağlayacak bir parkur. Bizim amacımız AFAD'ımızın düzenlediği aramak kurtarma sınavlarının biraz da altyapısını oluşturmak. Şampiyonlar ligine kulüpleri hazırlamak gibi düşünün. Bu işin içinde ne kadar çok gönüllüler, çalışanlar, sivil insanlar olursa AFAD'ımızın o üst düzey sınavlarına hazırlanacak köpek ve nişan sayısını da daha çok olacağını ve toplum afet farkındalığının artacağını düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

'3 SINAV PARKURUMUZ VAR'

Arama kurtarma Türk Milli takımı kaptanı Alper Ustagil, "3 sınav parkurumuz var. Bir tanesi enkaz parkuru. Enkaz parkurunu 6 Şubat'tan esinlenerek kaybettiğimiz insanlarımızın da anısına oradaki çalıştığımız bir binaya benzetmeye çalıştık. Söylediğim gibi bu senaryoyu da ne yazık ki acı tecrübemizi yansıtmak ve kayıplarımızı anmak gerçekleştirdik. Bir de orman senaryomuz var. 50 dönümlük bir kayıp araba senaryomuz var. İz takibi senaryomuz var. Stadyumda gördüğünüz senaryolarda itaat ve çeviklik üzerine. Şu anda sahaya ve iklime adaptasyon antrenmanı parkur adaptasyon antrenmanı var. Sınavda uygulanacak olan itaat ve çeviklik parkurunda yarışmacılar adapte olabilmek için birebir uygulayarak adımlarını atma, dönüş yerlerini planlama gibi teknik detayları çalışıyorlar" dedi.

'BOL MOTİVASYONLU, BOL ÖDÜLLÜ YÖNTEMLERLE ÇALIŞIYORUZ'

Alper Ustagil, "Uzun bir süreç oldu, bizim için yorucuydu. Ülkemizde yeni oturmaya başlayan bir kültür olduğu için biz birazcık dünyada bu konuda birazcık geri olmamıza rağmen hızlı bir tempoyla aradaki mesafeyi kapatmak için çok fazla çalıştık. Çok fazla antrenman yaptık. Hem köpeklerin grup yarışması olduğu için bu birkaç köpek aynı anda enkazda arama yapıyor. O yüzden köpeklerin birbiri arasında denge de çok önemli. O yüzden fazla antrenman yapılması gerekiyor. Haftada 2 gün burada gelip uzun çalışmalar yaptık. Burada da itaat parkurumuz var. Yönlendirme sehpalarımız, tünellerimiz. Köpeklerin burada yorucu bir tempoyla çünkü yaklaşık bu parkurun sınav süresi 30 dakika yarım saati buluyor. Köpeğin o yarım saat boyunca yine dengeli ve yönlendiricisiyle beraber iyi çalışması gerekiyor. Burada aslında biz köpeklerimizle bol motivasyonla çalışıyoruz. Aslında köpek burada bir itaat ya da arama yaparken eğleniyor olması en önemli unsur. Stadyumda çalışırken de köpekleri çok fazla sıkmadan kısa tempolarla bol motivasyonlu, bol ödüllü yöntemlerle çalışıyoruz. O köpeğin doğru zamanda istediğimiz şeyi yaptığında onaylanması ve ödüllendirilmesi buradaki en önemli denge. O zaman onu doğru şekilde, doğru zamanda ödüllendirmeyle köpekle aramızdaki bağı en kuvvetli seviyeye o şekilde geliyor. Köpeği hem itaatte, hem enkaz alanında çok mutlu oluyor olması, eğleniyor olması bizim için çok önemli, hakemler için de çok önemli. Şuan da 3 tane köpeğimiz var şu anda. 2 tane Belçika Malinoi'mız var. Birinin adı Dost, birinin adı Tao, biri de var. Labrador retrieverımız var. O dişi bir labradorumuz. Onun adı da Marla, 3 tane genç, dinamik, çalışma isteği arzusu çok olan 3 tane de çok güzel eğitmenimizle beraber yönlendireceğiz. Onlarla aralarında inanılmaz bir bağ var. Bu sınavı bitirdikten sonra Dünya Şampiyonası'nı gerçek bir afet anında da bize çok yardımcı olacak. Hem 3 eğitmen hem de 3 köpeğimiz olmuş olacak" şeklinde konuştu.

'ARAMA KURTARMA KÖPEK SAYILARINI ARTTIRACAĞIMIZA İNANIYORUZ'

FCI arama kurtarma köpek komisyonu başkanı Lviu Lonescu, "Hatay depreminden sonra gördük ki arama kurtarma köpeklerinin sayısını mutlaka arttırmamız gerekiyor. İnanılmaz bir ihtiyaç vardı. Bu eksikliğimizi tamamlayabilmek için Çekmeköy Belediyesi birlikte bir proje başlattık ve bu dünya şampiyonası hazırlıkları kapsamında hem farkındalık eğitimleri vererek, hem burada insanların, köpeklerin yapabileceklerini daha iyi sergileyebilmek için bu etkinliği planladık ve bu etkinliği bugün gerçekleştirebilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük bir proje. Çok önemli bir proje. Bu etkinlik sayesinde arama kurtarma köpek sayılarını arttıracağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.