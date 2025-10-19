Haberler

9. Safran Festivali Karabük'te Coşkuyla Tamamlandı

9. Safran Festivali Karabük'te Coşkuyla Tamamlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da düzenlenen 9. Safran Festivali, safran bitkisiyle yapılan etkinlikler ve ikramlarla sona erdi. Ziyaretçiler, safran çiçeklerini görme ve fotoğraf çekme fırsatı buldu.

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen "9. Safran Festivali" tamamlandı.

Festivalin son gününde Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ziyaretçiler tarlayı gezerek safran bitkisiyle fotoğraf çektirdi.

Safranlı yiyecek ve içeceklerin yer aldığı programda, Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi tarafından "kara çorba" ikramı da yapıldı.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine, hava sıcaklığının düşmesiyle safranın çiçeklenmeye başladığını söyledi.

Kasım ayının ortalarına kadar safran çiçeğinin toplanacağını aktaran Yılmaz, "Safran çok değerli bir bitki. Çiçeğini görmek isteyen çok misafir var. Sahada tazeyken çok güzel kokuyor. Bu çiçeği toplamak, görmek ve fotoğrafını çekmek isteyen birçok misafir Safranbolu'ya geliyor. Zaten şehir turizm kenti, UNESCO şehri. Bunun yanında yurt içinden ve dışından safran hasadı döneminde misafir ağırlıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, safranın ilçeye özgü yapılan zerde, safranlı pilav gibi birçok üründe kullanıldığını anlatarak, "Safranlı lokum Safranbolu'nun vazgeçilmezi, çok rağbet gören bir ürün. Bunun yanında çay olarak içiliyor, kahvesi yapılıyor. Kozmetik olarak da birçok safranlı ürünümüz var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yusuf Korkmaz - Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü

27 yaşındaki kadın, 12 yaşındaki kız çocuğunu istismar edip öldürdü
CHP Kocaeli İl Kongresi'nde ortalık karıştı

CHP kongresinde ortalık fena karıştı
İlker Yağcıoğlu'ndan Süper Lig'in geri kalan bölümü hakkında flaş iddia

Ligin geri kalan bölümü hakkında flaş iddia: Çok zor yenilirler
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı 21 yaşındaki kadın binayı ateşe verdi

64 yaşındaki sevgilisinin içeri almadığı genç kadın binayı ateşe verdi
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
İsveç: Barışı kararlılıkla savunmak için savaş moduna geçmeliyiz

Avrupa ülkesinden dikkat çeken çıkış: Savaş moduna geçmeliyiz
2 yıl sonra elden çıkardılar! Türkiye'nin dev akaryakıt markası bir kez daha satıldı

Türkiye'nin akaryakıt devi bir kez daha sessiz sedasız satıldı
Kayserispor'a teknik adam değişikliği de fayda etmedi

4 gol çıktı! Ligdeki ilk galibiyetlerini yine alamadılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.