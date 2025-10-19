9. Safran Festivali Karabük'te Coşkuyla Tamamlandı

Karabük'ün UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu ilçesinde düzenlenen "9. Safran Festivali" tamamlandı.

Festivalin son gününde Yukarıçiftlik köyü Keten Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, ziyaretçiler tarlayı gezerek safran bitkisiyle fotoğraf çektirdi.

Safranlı yiyecek ve içeceklerin yer aldığı programda, Kastamonu Pınarbaşı Belediyesi tarafından "kara çorba" ikramı da yapıldı.

Safran üreticisi İsmail Yılmaz, AA muhabirine, hava sıcaklığının düşmesiyle safranın çiçeklenmeye başladığını söyledi.

Kasım ayının ortalarına kadar safran çiçeğinin toplanacağını aktaran Yılmaz, "Safran çok değerli bir bitki. Çiçeğini görmek isteyen çok misafir var. Sahada tazeyken çok güzel kokuyor. Bu çiçeği toplamak, görmek ve fotoğrafını çekmek isteyen birçok misafir Safranbolu'ya geliyor. Zaten şehir turizm kenti, UNESCO şehri. Bunun yanında yurt içinden ve dışından safran hasadı döneminde misafir ağırlıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, safranın ilçeye özgü yapılan zerde, safranlı pilav gibi birçok üründe kullanıldığını anlatarak, "Safranlı lokum Safranbolu'nun vazgeçilmezi, çok rağbet gören bir ürün. Bunun yanında çay olarak içiliyor, kahvesi yapılıyor. Kozmetik olarak da birçok safranlı ürünümüz var." ifadelerini kullandı.