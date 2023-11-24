Elazığ'da bulunan Saklıkapı ve Karaleylek kanyonlarında sürü halinde gezen dağ keçileri dron ile havadan görüntülendi. Bu nadir görüntülerde dağ keçilerinin insanlara yakınlaştığı ve sonra kaybolduğu görülüyor.

- 9 milyon yıllık kanyondaki dağ keçileri dron ile görüntülendi

ELAZIĞ - Elazığ'da 9 milyon yıllık tarihe sahip olan Saklıkapı ile Karaleylek kanyonları, doğal güzellikleri ve yaban hayatıyla dikkat çekiyor. Sürü halinde kanyonda gezintiye çıkan dağ keçileri dron ile havadan görüntülendi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bulunan milyonlarca yıl öncesine ait olduğu belirlenen Saklıkapı ve Karaleylek kanyonları, bir yandan yaban hayatına ev sahipliği yaparken bir yandan da doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor. Benzersiz karstik oluşumları, mağaraları, kaya fosilleri, kendine has flora ve faunasıyla dikkati çeken kanyonları arkadaşlarıyla birlikte ziyaret eden mimar ve doğa fotoğrafçısı Umut Yüzgeç, bu sırada gezintiye çıkan sürü halindeki dağ keçilerini görüntüledi. Çekilen görüntülerde Dünya Doğa Koruma Birliğinin yayınladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesinde bulunan ve genelde kayalık, sarp yamaçlarda yaşam süren dağ keçilerinin insanlara yakın bir noktaya geldiği ve daha sonrada gözden kaybolduğu görülüyor.