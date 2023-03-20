9 KURŞUNLA VURULAN FEVZİ ÖLDÜ, AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde vücuduna 9 mermi isabet eden Fevzi Altay (33), hastanede yaşamını yitirdi. Altay'ın, aralarında husumet bulunan ağabeyi N.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Belen Mahallesi'nde meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bir kişinin silahla yaralandığı ihbarı üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yola çıkan sağlık ekiplerini durduran N.A.?nın aracındaki yaralı kardeşi Fevzi Altay, ambulansa alındı. İlk müdahalesi yapılan Fevzi Altay, bir özel hastaneye götürüldü. Vücuduna 9 mermi isabet eden Altay, burada yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

BİRBİRLERİNİ BIÇAKLAMIŞLAR

Olayın ardından Fevzi Altay'ın ağabeyi N.A., hastane önünde polisler tarafından gözaltına alındı. İki kardeşin daha önce de kavga ettikleri ve birbirlerini bıçakla yaraladıkları ve aralarında husumet olduğu öğrenildi. Diğer yandan olay yeri inceleme ekipleri, ağabey N.A.?nın kardeşini ambulansa teslim ettiği otomobilde araştırma yaptı. Yapılan incelemelerde araçta boş kovan, mermi çekirdeği bulunduğu ve kan izi olduğunu tespit edildiği öğrenildi.