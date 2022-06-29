9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 Temmuz'da yapılacak - Haberler

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9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 Temmuz'da yapılacak

AA - Ufuk Ertop - Güncel
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9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 Temmuz'da yapılacak

Kırklareli'nin Kavaklı Belediyesi tarafından 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Kırklareli'nin Kavaklı Belediyesi tarafından 9. Koca Yusuf Yağlı Pehlivan Güreşleri, 15 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Gürel Koşdemir, yaptığı yazılı açıklamada, yağlı pehlivan güreşlerinin ata sporu olduğuna dikkati çekerek, kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere güreşi sevdirme çabası içinde olduklarını vurguladı.

Gürel Koşdemir, adını tarihe altın harflerle yazdıran cihan pehlivanı Koca Yusuf anısına düzenlenecek organizasyonun, Kavaklı Meşe Korusu'nda yapılacağını belirtti.

Koşdemir, güreşlere başpehlivanlar Ali Gürbüz, İsmail Koç, Tanju Gemici, Hüseyin Gümüşalan ve Faruk Akkoyun'un da katılacağını duyurdu.

AA / Ufuk Ertop - Güncel

Kırklareli Koca Yusuf Güncel Haberler

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