9 kişiyi 2,5 milyon lira dolandırdı, 97 yıla kadar hapsi istendi

ANTALYA'da sosyal medya üzerinden ev tadilatı ilanı verip, var olmayan şirket isimleriyle sözleşme düzenlediği belirlenen A.D.'nin, 9 kişiyi bilişim sistemleri ve banka hesapları üzerinden yaklaşık 2,5 milyon lira dolandırdığı iddiasıyla 97 yıla kadar hapsi istendi.

Kentte çok sayıda kişi, A.D.'nin 'iç mimarlık' adı altında ev tadilatı işleri yaptığını söyleyerek, kendilerini mağdur ettiği iddiasıyla şikayetçi oldu. Farklı firma isimleri üzerinden sözleşme imzalayıp yüksek meblağlar tahsil ettiği, tadilatlara başlayıp işleri yarım bıraktığı öne sürülen A.D.'nin bazı mağdurlarla sözleşme yaptığı, ücreti ödedikten sonra tadilata hiç başlamadığı ve bu yöntemle haksız kazanç sağladığı iddia edildi. A.D. hakkında mağdurlardan bazıları savcılığa suç duyurusunda bulunurken, bazıları da mahkemeden tespit talep ederek zararlarını kayıt altına aldırdı.

'BAŞARILI İŞ İNSANI' VE 'DERNEK BAŞKANI' KİSVESİNE BÜRÜNMÜŞ

Olaya ilişkin Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, A.D.'nin bir dekorasyon ve bir inşaat firmasının sahibi olduğunu söyleyerek güven verdiği, bu firmalara ait sahte kaşe ve sözleşmeler düzenlediği, ardından müşterilerden aldığı paralarla kayıplara karıştığı belirtildi. İddianamede, soruşturmanın DHA'nın 29 Eylül 2025'te yayımlanan haberi üzerine başlatıldığı kaydedildi. A.D.'nin ofis olarak gösterdiği adresin aslında farklı bir iş yerine ait olduğu, kendisini 'başarılı iş insanı' ve 'dernek başkanı' olarak tanıtarak var olmayan kurumlarla itibar oluşturduğu ifade edildi. Ayrıca A.D. ile birlikte çalıştığı iddia edilen K.B.E.'nin de bazı mağdurların parayı kendi hesabına göndermesini sağladığı, 3 mağdurun dolandırılmasına iştirak ettiği tespit edildi.

9 KİŞİDEN 2,5 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

İddianamede, A.D.'nin, 'bilişim sistemleri ve şirket yetkilisi' sıfatıyla bir mağdurdan yüklü miktarda para aldığı, tadilatlara neredeyse hiç başlamadığı, eylemlerini sistematik biçimde sürdürdüğü ve bu işi bir meslek haline getirdiği vurgulandı. A.D.'nin ev tadilatı tamamlama vaadiyle 9 kişiden yaklaşık 2,5 milyon lira haksız kazanç temin ettiği belirlendi. İddianamede; A.D.'nin 7 mağdura karşı 'Nitelikli dolandırıcılık', 9 mağdura karşı 'Özel belgede sahtecilik' suçlarından 97 yıla kadar hapisle, K.B.E.'nin ise 'Dolandırıcılığa iştirak' suçundan cezalandırılması talep edildi. İddianame, 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'HAKKIMIZI ARADIĞIMIZDA BİZİ ŞİKAYET ETTİ'

Şikayetçilerden M.İ. iddianamedeki ifadesinde, gerçekte olmayan 'Restore Dekorasyon Yapı' ile anlaşma yaptıklarını belirterek, "Haziranda evimizi yaptırmak için 185 bin lira anlaşma yapmıştık, 100 bin lirasını ödedik. Ardından hiçbir işlem yapılmadı. Araştırmalarımız sonucunda başka mağdurların da olduğunu öğrendik. Daha sonra şahıstan şikayetçi olduk. Emniyete gidip ifade verdik. Ardından olay savcılığa intikal etti ve dava açıldı. Hakkımızı aramaya kalktığımız zaman da karakola gidip mağdurları şikayet etti. Bu şahısla dava günümüzü iple çekiyoruz. Adalete güveniyoruz" ifadeleri yer aldı.

'HACİZ LİSTESİNDE 26. SIRADAYIZ'

DHA muhabirine açıklama yapan mağdurlardan Emirhan Kaplan ise 2021 yılında A.D. ile ev tadilatı için anlaştıklarını belirterek, "Sözleşmeye göre Antalya'daki arsamıza tek katlı ev yapılacaktı. İş karşılığında 80 bin lirasını ben, 20 bin lirasını ise babam elden olmak üzere toplam 100 bin lira ödeme yaptık. Şahıs, ödemeye karşılık 235 bin lira tutarında bir teminat senedi düzenleyip bize verdi. Sonrasında zar zor iletişim kurduğumuzda, fiyatı sabitlemek için bazı malzemecilere ödeme yaptığını, o paraları geri alınca bize ödeyeceğini söyledi. Ayrıca babama, 'Hastayım' diyerek oyalayıcı beyanlarda bulundu. Elimizdeki teminat senedini icraya verdik ancak orada öğrendik ki şahsın şirketi zaten batık durumdaymış ve biz haciz sırasında 26'ncı sırada yer alıyormuşuz. Üstelik verdiği senetteki imzanın kendisine ait olmadığı, şirkette imza yetkisinin bulunmadığı, yalnızca ortak sıfatıyla yer aldığı ortaya çıktı" dedi.

'BAŞKA MAĞDURLARIN OLUŞMAMASINI İSTİYORUZ'

Verdikleri 100 bin lirayı ödemek için A.D.'nin senetler düzenlediğini ileri süren Kaplan, "Kaşeli fakat yetkisiz imzalı bu senetler de karşılıksız kaldı ve hiçbir ödeme yapılmadı. Konu hakkında savcılığa şikayette bulunduk ancak dosya takipsizlikle sonuçlandı. Bu süreçte babam, yaşadığı yoğun stres ve sinir nedeniyle hastalandı ve kanser teşhisi konuldu. Tüm bunların üzerine, söz konusu şahıs bu kez beni kendisine 'Dolandırıcı' dediğim gerekçesiyle şikayet etti ve ara buluculuk sürecinde benden 30 bin lira tazminat talep etti. Kısacası hem paramızı kaybettik hem de şimdi hakaret davasıyla uğraşıyoruz. Artık bu durumun son bulmasını, adaletin yerini bulmasını ve başka mağdurların oluşmamasını istiyoruz" diye konuştu.

'BİZLER DE DOSYAYA DAHİL OLMAK İSTİYORUZ'

Mağdurlardan Ferda Yıldırım (62) da 2023 yılında aslında var olmayan mimarlık şirketiyle anlaştıklarını anlatarak, "260 bin liraya anlaşmıştık. Paranın tamamını ödedim, evim yıkıldı ancak bir daha geri dönüş olmadı. Sonra benim mimar olarak bildiğim kişi aslında mimar değilmiş. 1 yıl sonra evimi başkasına yaptırdım. 480 bin lira ödedim. Savcılığa başvurdum ve şikayetim reddedildi. Sosyal medyadan araştırdığımda, benim gibi çok mağdur olduğunu öğrendim. Baktım ki mağdurların şikayetleri dikkate alınmış ve dava açılmış. Benim gibi takipsizlik alan birçok kişi var. Bizler de dosyaya dahil olmak istiyoruz. Hepimiz hala mağduruz, paramızı verdiğimizle kaldık. Çok yıprandım, psikolojim bozuldu" ifadelerini kullandı.