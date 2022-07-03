9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Demirören Haber Ajansı - Oktay Polat - Güncel
 - Güncelleme:
9 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerası tarafından kaydedildi

Çat Karayolu Beyaz Evler Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı kaza, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'ne ait kamera tarafından kaydedildi.

ERZURUM-Çat Karayolu Beyaz Evler Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişinin yaralandığı kaza, Erzurum Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'ne ait kamera tarafından kaydedildi.

Kaza dün akşam saatlerinde Erzurum-Çat karayolu Beyaz Evler Kavşağı'nda meydana geldi. Abdulbari Önal yönetimindeki 61 EF 710 plakalı otomobil, iddiaya göre düğün konvoyunda yer alan bir aracın sıkıştırması sonucu refüje çarptıktan sonra karşı yönden gelen Cihat Karaca yönetimindeki 25 ABK 244 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüleri ile birlikte toplam 9 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi ile Erzurum Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Karayolundaki kaza, bölgedeki Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) Merkezi'ne ait kamera tarafından kaydedildi. Görüntülerde yolun sol şeridinde 61 EF 710 plakalı otomobiliyle ilerleyen Abdulbari Önal'ın sağdan sola yönelen hafif ticari araca çarpmamak isterken önce refüje sonra da karşı yönden gelen otomobile çarma anı yer aldı. Kaza sonrası olay yerinde yaşananların da kaydedildiği görüntülerde, sürücülerin otomobillerden çıkarak araçlardakileri kontrol etmesi de an be an kaydedildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Oktay Polat - Güncel

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Erzurum Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title