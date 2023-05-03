9 KİŞİLİK HAFİF TİCARİ ARAÇTA 26 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda 9 kişilik hafif ticari araç içerisinde 26 kaçak göçmen yakalandı, 1 organizatör şüphelisi gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör Sinan Kıdtırak (30) çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Grup Amirliği ekipleri, bir grup düzensiz göçmenin Yunan adalarına geçiş yapacağı bilgisine ulaştı. Polis göçmenlerin içinde bulunduğu hafif ticari aracı, dün saat 21.30 sıralarında ilçe girişinde durdurdu. Araçta yapılan aramada 16 Suriye, 6 Mısır, 3 Filistin ve 1 Fas uyruklu göçmen yakalandı. 9 kişilik araca 26 göçmeni bindiren organizatör Sinan Kıdtırak gözaltına alındı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen organizatör Sinan Kıdtırak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.