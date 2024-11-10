Üye Girişi
Haberler

"9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" sona erdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı destekleriyle, Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen "9. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali"nde ödüller sahiplerini buldu.

Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirilen ödül töreninde AA muhabirine açıklamalarda bulunan festival jürisinin başkanı yönetmen Semih Kaplanoğlu, üniversiteye 12 Eylül Askeri Darbesi'nin ardından başladığını ve o dönem film çekmenin çok zor olduğunu söyledi.

Darbe sonrası dönemde Türkiye'nin sıkıntılı yıllardan geçtiğine işaret eden Kaplanoğlu, şöyle konuştu:

"Üniversitelerde baskı had safhadaydı ve biz de sinema okulunda öğrenciydik. Film çekmek için negatif filme ihtiyacımız vardı. Fakat malzemeye ulaşmak mümkün değildi. Bir gün hocamız rahmetli Oktay Kutlu derse geldi. Beş tane sekiz milimetrelik kamera getirdi ve bize verdi. Bize, 'Üçer dakikalık hikayeler hazırlayın ve çekin!' dedi. Biz de arkadaşlarla üçer dakikalık senaryolar hazırladık. Her şeye fazlasıyla özen gösterdik ve filmlerimizi çektik. Ertesi gün okula gidip, hocaya kameralarımızı verdik. Orada hoca kameraları açtı ve bizler içlerinin boş olduğunu gördük. Son derece şaşkın ve üzgündük. Hocamız ise bize o an şunu söyledi, 'işte hayatınızda unutamayacağınız filminizi çektiniz.' Bu açıdan kısa film benim hayatımda çok önemli bir anlama sahiptir."

Kaplanoğlu, filme çekmenin sadece "teknik" bir iş yahut süreç olmadığının altını çizerek, bir film çekmek için öncelikle güzel bir fikrin olması gerektiğini söyledi.

Kaplanoğlu, bu anlamda festivali fazlasıyla önemsediğini dile getirerek, "İzlediğim filmler arasında özellikle belgesel bölümünde çok güzel işler gördüm. Bunun yanı sıra dramatik yönü kuvvetli filmler de vardı. Dolayısıyla festival hem umut verici hem önemli bir işlev ifa ediyor. Festivali sadece kısa filmlerin yarıştığı bir yerden ziyade, atölyelerden panellere kadar bir platform olarak görüyorum. Festivalin Filistin'de yaşananları unutmadığını da gördüm. İnşallah en kısa zamanda oradaki zülüm son bulur." dedi.

"Bu seneki festivali, rahmetli Ahmet Uluçay'a adadık"

Açılış töreninde konuşan Festival Başkanı Aşkın Özcan, heyecanlı ve gururlu olduklarını ifade ederek, "Festivalimizle büyük bir özveriyle ve ilk günkü heyecanla yola devam ediyoruz. Mottomuz, 'Başka Bi' Festival'di ve bunu sizlerden aldığımız teveccühle birlikte yerine getirdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

Festivalin art direktörü Abdülhamit Güler, tasarımlardan etkinliklere kadar festivaldeki en önemli unsurun "samimiyet" olduğunu söyledi.

Festivalin arkasında çok kıymetli genç arkadaşlarının emeği olduğunu belirten Güler, "Onlara gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Çünkü bunu fazlasıyla hak ediyorlar. Festival onların sayesinde yürüyor. Bu seneki festivali, rahmetli Ahmet Uluçay'a adadık. Onun için bir belgesel hazırladık. Kendisini bir kez daha minnetle anıyoruz. Bunun yanı sıra Filistin'de başlayan ve Lübnan'a sıçraya bir zulüm var. Festivalde bunu da unutmadığımızı göstermeye çalıştık." değerlendirmesini yaptı.

"Ortadoğu'daki bu karanlık ve zülüm bir gün bitecek ve sabah olacak"

Törene konuk olan oyuncu Gülsen Tuncer ise dünyanın karanlık ve zor zamanlardan geçtiğini belirterek, "Bizler biliyoruz ki her gecenin bir sabahı vardır. Orta Doğu'daki bu karanlık ve zülüm bir gün bitecek ve sabah olacak. Bununla birlikte her kötü durumun iyi bir tarafı da oluyor. Bu yaşananlarla birlikte kötülerin kimler olduğunu artık herkes görmüş oldu. Festival ekibine de bu güzel organizasyonu düzenledikleri için çok teşekkür ediyorum. Yolunuz açık olsun." şeklinde konuştu.

Jüri başkanlığını yönetmen Semih Kaplanoğlu'nun üstlendiği festivalin ana jürisinde oyuncu Güliz Gençoğlu, yönetmen Nuri Cihan Özdoğan, yapımcı ve yönetmen Nurullah Yenihan, TRT Sinema Müdürü Faruk Güven yer aldı.

Ödüller

Festivalde "Çamaşır İpi" filmiyle Hüseyin Urçuk "En İyi Deneysel", "Kaçınılmaz" ile Alper Ceviz "En İyi Animasyon", "İyi Ölüm" ile Hasan Ete "En İyi Belgesel" ve "Eksi Bir" ile Ömer Ferhat Özmen "En İyi Kurmaca" ödülünü aldı.

"Lise" kategorisinde Demir Demirbağ'ın "Eve Dönüş" filmi birinciliğe değer görüldü. "Ahmet Uluçay Anısına Genç Öncüler Özel Ödülü" ise "Derlemek, Dolaşmak" adlı filmle ile Dilsu Atalay'a takdim edildi.

Törende toplamda 175 bin Türk lirası değerinde nakdi ve yapım destek ödülü verildi. Festival kapsamında ayrıca "Yapım Desteği" kategorisinde "Pizza Kulesi" projesiyle Talha Yasin Yaman, "Herkesin Unuttuğu Hikaye" filmiyle Tahir Altuntaş, "Sığınak" filmiyle ise Seher Alhoz ödül kazandı.

Unity Production tarafından verilen "Post Prodüksiyon Hizmet Ödülü" ise "Portakal Kokusu" filmiyle Esra Sevinç'e verildi. Bunların yanı sıra festivalde gösterim hakkı kazanan filmlere de gösterim ücreti ödenecek.

Yönetmen Seyid Çolak, yapımcı Halil Kardeş, yönetmen Engin Ayça, yapımcı Fuat Ceylan, Ahmet Uluçay'ın oğlu oyuncu İdris Uluçay, akademisyen Burhanettin Can ve yazar Cevat Özkaya'nın yanı sıra sinemaseverlerin katıldığı törende, Abdülhamit Güler tarafından çekilen"Bir Filistin Hep Var Olacak" animasyon filminin de gösterimi yapıldı.

Program festival ekibi, jüri, kazanan filmlerin yönetmenleri ve katılımcıların hatıra fotoğrafı çektirmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Ümit Aksoy - Güncel
Erdoğan: Gazi'nin sağlığı 10 yıl daha ülkeyi yönetmeye el verseydi bambaşka bir Türkiye görecektik

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde dikkat çeken sözler

 Gelibolu Belediyesi'nin 10 Kasım için astığı Atatürk posteri ilçeyi karıştırdı

Belediyenin dört bir yana astığı Atatürk pankartı ilçeyi karıştırdı

 Saat 9'u 5 geçe mahalledeki bir cenaze için sela okuyan imam tepki çekti

Saat 9'u 5 geçe sela okuyan imam mahalleyi ayağa kaldırdı
Esenyurt'a kayyum atanan Can Aksoy, 10 Kasım töreninde protesto edildi

Esenyurt kayyumu Can Aksoy'a 10 Kasım töreninde büyük şok
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Akhisar, Turgutlu, Yunusemre elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Küçükçekmece, Pendik, Ümraniye, Esenyurt elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 10-11 Kasım Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Karatay, Meram, Selçuklu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 10-11 Kasım Karabağlar, Bornova, Buca elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Real Madrid Osasuna maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Osasuna geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü mesajları ve sözleri Taksim metro intihar girişimi SON DAKİKA! 10 Kasım saat 9.05'te niye siren çalıyor? Brighton Manchester City maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Brighton Manchester City maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 11 Kasım 2024 Günlük Burç Yorumları! Akrep, Oğlak, Balık, Yengeç burcu yorumu! 11 Kasım AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Adana ASKİ su kesintisi! 10-11 Kasım Yüreğir, Çukurova, Seyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.