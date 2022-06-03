9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi Bilecik'te, 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan erler için yemin töreni gerçekleştirildi. Bilecik'te, 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan erler için yemin töreni gerçekleştirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 bin 680 askerin yemin ettiği töreni yaklaşık 8 bin kişi izledi. Askerlerin yemin etmesinin ardından ödüle layık görülen erlere Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya tarafından başarı belgeleri verildi. Vali Kızılkaya, kahraman Mehmetçiğin ve ailelerinin yanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, askerlere vazifelerinde başarı diledi. Törene, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, askeri personel ve vatandaşlar katıldı. AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel Jandarma Bilecik Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.