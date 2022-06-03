9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi - Haberler

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9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi

AA - Yavuz Emrah Sever - Güncel
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9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda yemin töreni düzenlendi

Bilecik'te, 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan erler için yemin töreni gerçekleştirildi.

Bilecik'te, 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı'nda temel askerlik eğitimini tamamlayan erler için yemin töreni gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 2 bin 680 askerin yemin ettiği töreni yaklaşık 8 bin kişi izledi.

Askerlerin yemin etmesinin ardından ödüle layık görülen erlere Bilecik Valisi Kemal Kızılkaya tarafından başarı belgeleri verildi.

Vali Kızılkaya, kahraman Mehmetçiğin ve ailelerinin yanında olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, askerlere vazifelerinde başarı diledi.

Törene, 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, İl Jandarma Komutanı Albay Muzaffer Sandal, askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel

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