9 İLE YENİ VALİ ATANDI, 10 İLİN DE VALİSİ YER DEĞİŞTİRDİ

RESMİ Gazete'de yayımlanan Atama Kararıyla, 10 ilin valisi yer değiştirdi, 9 ilin valisi Vali-Mülkiye Başmüfettişliği görevine getirilirken, 9 ile yeni vali atandı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Bartın Valisi Sinan Güner, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Karaman Valisi Mehmet Alpaslan Işık ve Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu Vali-Mülkiye Başmüfettişi olarak atandı.

Kararname ile vekaleten görev yapan İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanı Savaş Ünlü ve Bilgi Teknolojileri Genel Müdür Volkan Barış Göçmez asaleten atandı. Teftiş Kurulu Başkanlığı görevine Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İller İdaresi Genel Müdürlüğü görevine ise Mülkiye Müfettişi Selçuk Aslan getirildi.

(BİLGİLENDİRME)

Haber: Ferhat EKİNCİ/ANKARA,

Demirören Haber Ajansı / Güncel