9 İlde Organize Suç Operasyonu: 42 Şüpheli Yakalandı

İstanbul merkezli 9 ilde, elebaşları yurtdışında bulunan organize suç örgütü üyelerine yönelik bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 42 şüpheli yakalandı.

İstanbul Emniyeti İstihbarat ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 'maskeli şekilde çalıntı araç veya motosikletlerle kasten öldürme', 'kasten yaralama', 'tehdit', 'yağma ve yağma amaçlı iş yeri kurşunlama' suçlarına karışan şüphelilerin adresleri belirlendi. Çalışmaların ardından İstanbul merkezli Adana, Samsun, Siirt, Kocaeli, Ankara, İzmir, Tekirdağ ve Aydın'da belirlenen adreslere operasyon yapıldı. Operasyonda 42 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Operasyonu İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından duyurdu. Yerlikaya paylaşımında "İstihbarat birimlerimizin ve güvenlik güçlerimizin koordineli çalışmalarıyla, hiçbir suç ve suçlunun cezasız kalmaması için organize suç örgütlerine yönelik yürüttüğümüz mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.