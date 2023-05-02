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9 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Ankara merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda, 12 şüpheli gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, örgüt mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ANKARA merkezli 9 ilde düzenlenen FETÖPDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca FETÖPDY'ye yönelik soruşturma yürütüldü. Örgüt mensuplarının kamu kurumlarına yerleştirilmelerinde rol aldıkları tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı veridi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Ankara merkezli 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 12 şüpheli gözaltına alınırken, firari 2 kişinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Ankara Başsavcılığı Ankara Güncel Haberler

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