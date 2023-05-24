9 İlde FETÖ Operasyonu: 30 Şüpheli Yakalandı

FETÖPDY Terör Örgütünün ankesör soruşturması kapsamında tamamı Deniz Kuvvetlerine mensup aralarında görevde olan 6 subayın da bulunduğu şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 9 ilde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen FETÖPDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesörlü telefon kartları ve ankesörbüfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturmalar devam ediyor. Haklarında itirafçı beyanları da bulunan tamamı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına mensup görevde bulunan 6 subay, 20 astsubay ve ihraç edilen 7 askeri personellerinde aralarında bulunduğu toplam 33 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 9 ilde yapılan operasyonlarda 30 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.