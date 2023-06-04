9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 7 tutuklama

Burdur merkezli 9 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 7'si mahkemece tutuklandı. İnternet üzerinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Burdur, Mersin, Ankara, Afyonkarahisar, Samsun, İstanbul, Van, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Soruşturma kapsamında 1 daire ve 3 otomobile el konuldu.