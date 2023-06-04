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9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

9 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli gözaltına alındı

Güncel Haberler

Burdur merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Burdur merkezli 9 ilde düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, internet üzerinden kişisel bilgilerini ele geçirdikleri vatandaşları dolandırdıkları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Burdur, Mersin, Ankara, Afyonkarahisar, Samsun, İstanbul, Van, İzmir ve Antalya'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 13 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemleri süren şüphelilerin, soruşturma kapsamında 1 daire ve 3 otomobiline el konulduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Bilal Altıok - Güncel

Siber Suçlarla Mücadele Emniyet Müdürlüğü Burdur Güncel Haberler

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