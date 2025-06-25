9 İlde 643 Konut ve 232 İş Yeri Açık Artırmaya Çıkacak

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara ve İstanbul'un da aralarında bulunduğu 9 ilde toplamda 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa sunacak. Açık artırmalar 1-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Ankara ve İstanbul'un da aralarında olduğu 9 ilde 643 konut ve 232 iş yerini açık artırmayla satışa sunacak.

AA muhabirinin, Kentsel Dönüşüm Başkanlığından aldığı bilgiye göre, Ankara, Bingöl, Diyarbakır, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin, Samsun ve Trabzon'da bulunan 643 konut ve 232 iş yeri satılacak.

Açık artırmada, Ankara'da 36, Giresun'da 4, İstanbul'da 92, Konya'da 17, Mersin'de 31, Trabzon'da 1, Samsun'da 257, Bingöl'de 165 ve Diyarbakır'da 40 konut satışa çıkarılacak.

Giresun'da 2, İstanbul'da 64, Samsun'da 16 ve Bingöl'de 150 iş yeri de açık artırmada alıcılarını bulacak.

Peşin alımda yüzde 20 indirim imkanı

Taşınmazların satışları, 1-3 Temmuz tarihlerinde saat 10.30'da başlayacak açık artırmalarla gerçekleştirilecek. Açık artırmalar, Ankara ve İstanbul'daki salonlarda fiziki katılımla, ayrıca internet üzerinden çevrim içi yapılacak.

Açık artırmanın ilk günü olan 1 Temmuz'da Ankara, Giresun, İstanbul, Konya, Mersin ve Trabzon'daki konut ve iş yerleri, 2 Temmuz'da Samsun'daki, 3 Temmuz'da ise Bingöl ve Diyarbakır'daki taşınmazlar satışa çıkarılacak.

Taşınmazlara yüzde 25 peşinatla sahip olunabilecek, kalan tutar için 60 ay vade uygulanacak. Tüm tutarı peşin ödemek isteyen alıcılara ise yüzde 20 indirim imkanı sunulacak.

Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel
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