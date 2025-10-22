Haberler

9. Heritage İstanbul Fuarı 2026'da Yenikapı'da Gerçekleşecek

Güncelleme:
Kültür ve Turizm Bakanlığı, İstanbul Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi destekleriyle düzenlenen 9. Heritage İstanbul, 1-4 Nisan 2026'da Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Etkinlik, tarihi yarımada temasıyla müzecilik, restorasyon ve kazı çalışmalarını ele alacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Müzeler ve Kültür Varlıkları Genel Müdürlüğü, İstanbul Valiliği ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi destekleriyle 2015 yılından bu yana düzenlenen "Heritage İstanbul", 1-4 Nisan 2026'da Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Cultural Heritage Platforms'dan yapılan açıklamaya göre, bu yıl 9. kez ziyaretçilerini ağırlayacak fuar, yaklaşık 10 bin metrekare büyüklükteki alanda kurulacak.

Etkinlik serilerine ve konferanslara ev sahipliği yapacak fuarın bu yılki teması, tarihi yarımada olacak. Fuarda başta Ayasofya olmak üzere İstanbul Suriçi ve bu alanda yapılan tüm restorasyon, kazı ve müzecilik çalışmaları konferanslarda ele alınacak.

Birçok yabancı birlik, dernek ve kamu kuruluşu da 9. Heritage İstanbul'da ağırlanacak. Fuara İtalya 4. kez katılırken, Rusya ve Almanya ise ilk defa sektör firmalarıyla konuk olacak.

Etkinlikte ayrıca, atölyeler, B2B alanları, Heritage Talks söyleşi bölümleri de yer alacak.

Açıklamada fuara dair görüşlerine yer verilen Cultural Heritage Platforms kurucusu Osman Murat Akan, şunları kaydetti:

"2026'da yeni mekanında dört güne uzatılmış bir Heritage İstanbul'a hazırlanıyoruz. Ülke katılımları, artan kamu ve özel katılımcı şirket ve kurumlarımızla konferans, etkinlik serimizle 1-4 Nisan arasında kültür mirasının temsilcilerini, paydaşlarını dünya başkenti İstanbul'da bir araya getireceğiz. Yenikapı Avrasya Fuar ve Gösteri Merkezi'nde 10 bin metrekare alanda ziyaretçilerimizi ağırlayacağız. Ülkemizin ve İstanbul'un adını kültür mirası organizasyonları arasında en üste taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz."

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün - Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
