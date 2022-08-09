9 GÜNDÜR ARANAN HİKMET'İN ÖNCE MOTOSİKLETİ, ARDINDAN CESEDİ BULUNDU Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 gündür haber alınamayan Hikmet Özgüneş'in (29) dün akşam motosikleti, bugün de 400 metre mesafedeki dere yatağında cesedi bulundu. Bursa'nın İnegöl ilçesinde 9 gündür haber alınamayan Hikmet Özgüneş'in (29) dün akşam motosikleti, bugün de 400 metre mesafedeki dere yatağında cesedi bulundu. İnegöl'ün kırsal Gündüzlü Mahallesi'ndeki evinden 1 Ağustos günü motosikletine binerek ayrılan Hikmet Özgüneş, geri dönmedi. 3 çocuk annesi Mübeccen Özgüneş, bekar olan oğluna telefonla ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Çalıştığı fabrikadan bir süre önce ayrıldığı belirtilen Hikmet Özgüneş için arama çalışması başlattı. AFAD, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve İNDAK ekiplerinin katıldığı çalışmalarda dün akşam, Gündüzlü'ye 5 kilometre mesafede Bahçekaya Mahallesi yakınlarında Özgüneş'in motosikleti park halinde bulundu. Çalışmaları bu bölgede yoğunlaştıran ekipler, bugün de 400 metre mesafedeki dere yatağında Hikmet Özgüneş'in cansız bedenine ulaştı. Çürümeye başlayan ceset, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından ölüm nedeninin tespiti için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Demirören Haber Ajansı / Güncel İnegöl Bursa Güncel Haberler

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