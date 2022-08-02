9 GÜN ÖNCE KAYBOLAN ALZHEİMER HASTASININ ARAZİDE CESEDİ BULUNDU GAZİANTEP'te 9 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şıho Akıl'ın (72) boş arazide cansız bedeni bulundu. GAZİANTEP'te 9 gündür kayıp olan Alzheimer hastası Şıho Akıl'ın (72) boş arazide cansız bedeni bulundu. Merveşehir Mahallesi'nde yaşayan Şıho Akıl, 25 Temmuz'da evden çıktı. Geri dönmeyen Akıl'ın bulunması için yakınları polis merkezine kayıp başvurusunda bulundu. Arama çalışmaları devam ederken, dün akşam saatlerinde Seyrantepe Mahallesi'nde boş arazide hareketsiz yatan kişiyi görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı kontrolde bu kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Araştırmada, cesedin Şıho Akıl'a ait olduğu belirlendi. Evinden 7 kilometre uzaklıkta ölü bulunan Şıho Akıl'ın yapılan otopside doğal nedene bağlı olarak hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsisinin ardından Akıl'ın cenazesi defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Demirören Haber Ajansı / Güncel 112 Acil Çağrı Güncel Haberler

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